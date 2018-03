backaldrin ist die Nähe seiner Lieferanten sehr viel wert: 26 Millionen Euro für heimische Landwirtschaftsbetriebe

Asten (OTS) - backaldrin setzt auf die Partnerschaft mit heimischen Agrarbetrieben. Der Backmittelhersteller ist bereit, für hochwertige Rohstoffe auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Insgesamt bezieht backaldrin von Landwirtschaftsbetrieben aus der Region Getreide, Früchte, Saaten und Bioprodukte im Wert von rund 26 Millionen Euro pro Jahr.

Mehr als 75 Prozent aller im Unternehmen verarbeiteten Rohstoffe bezieht backaldrin aus Oberösterreich und Niederösterreich. Geht es nach dem Familienunternehmen, dürfte es sogar noch ein bisschen mehr sein. "Alles, was in Österreich wächst und in ausreichender Menge verfügbar ist, kaufen wir hier", sagt Peter Augendopler, Eigentümer der backaldrin The Kornspitz(R) Company GmbH, aus Überzeugung. "Natürlich bezahlen wir dafür auch einen höheren Preis, als wenn wir die Rohstoffe am Weltmarkt kaufen würden. Denn selbst in Zeiten perfekter Qualitätssicherungssysteme ist persönliches Kennen und Vertrauen die beste Qualitätskontrolle."

Gelebte Regionalität

Die gelebte Regionalität von backaldrin zahlt sich für mehrere hundert österreichische Partner jedenfalls aus. Insgesamt bezieht das oberösterreichische Unternehmen Getreide, Früchte, Saaten und spezielle Bioprodukte aus der Region im Wert von rund 26 Millionen Euro im Jahr.

Breite Palette, regionale Spezialitäten

Die heimischen Agrarbetriebe liefern backaldrin eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Rohstoffen und regionalen Spezialitäten, von verschiedensten Getreiden und Mehlen aus Ober- und Niederösterreich bis hin zu Mohn aus dem Waldviertel. "Wir sind stolz auf unsere Partner, mit denen wir gemeinsam für Qualität 'Made in Austria' stehen", so Augendopler abschließend.

backaldrin-Eigentürmer Peter Augendopler ist stolz auf die Partnerschaft mit den heimischen Agrarbetrieben.

backaldrin, weithin als Erfinder des Kornspitz(R) bekannt, ist der führende Backgrundstoffhersteller in Österreich und in mehr als 90 Ländern erfolgreich tätig. Das 1964 gegründete Familienunternehmen stellt mehr als 400 Backmittel sowie Backgrundstoffe für Brot, Gebäck und Feine Backwaren her. Von der Firmenzentrale in Asten aus werden backaldrin-Produkte in alle Welt exportiert. Im Jahr 2006 wurde in Jordanien eine zweite Produktionsstätte in Betrieb genommen, die den arabischen Raum und afrikanische Länder bedient. backaldrin beschäftigt etwa 680 Mitarbeiter. Kornspitz(R) ist eine Marke von backaldrin und das erfolgreichste Markengebäck Europas.

