"Kleine Zeitung" Kommentar: "Ein smarter Gastgeber sein" (Von Hubert Patterer)

Ausgabe vom 03.02.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Morgen beginnt in Schladming die Alpine Ski-Weltmeisterschaft. Muss sich das Land vor sich selbst fürchten? Droht eine zweiwöchige patriotische Dauer-Ekstase, eine Selbstbeschwörung, die auf eine wunde, brüchige Seele schließen lässt, auf ein Gefühl defizitären Selbstwertes, der im Skirennsport und dessen Überhöhung Ausgleich und Heilung sucht?

Diese Deutungsmuster waren im Vorfeld zu lesen. Sie sind nah am Klischee gebaut. Das Land leidet nicht mehr an seiner Kleinheit, am kartografischen "Rest", der ihm zugewiesen wurde. Eher hat man das Gefühl, dass sich die Leute mit dem Dasein im Schatten der Großen, mit dem Nicht-exponiert-Sein angefreundet haben. Man genießt die Vorzüge der Kleinheit, bleibt unbehelligt und muss nicht Verantwortung übernehmen. Das Ergebnis der Volksbefragung erzählte davon. Nein, da ist kein geopolitischer Geltungsehrgeiz mehr, der Kompensationsschneisen im Abschüssigen sucht. Eher ist das antriebslose Sichbescheiden mit der Nichtrelevanz das Problem und nicht ein überdehntes Streben nach Geltung.

Freundlich könnte man sagen: Das Land hat zu sich gefunden und die Nöte der Selbstwerdung längst überwunden. In den trüben Jahren nach dem Krieg, als das Land an nichts anknüpfen konnte und darüber stritt, ob es ein Staat oder eine Nation sei, war der Skisport eine Identitätskrücke. Ikonen wie Sailer, Schranz oder später Klammer halfen, das Land aufzurichten und "mit sich zu versöhnen", wie der Publizist Samo Kobenter in der Anthologie "Ski-Spitzen" schreibt.

Weil die Identität robust dasteht, muss sie nicht mehr von Skiläufern künstlich gestiftet werden. In Ermangelung einer ernsthaften Unterhaltungskultur sind sie einfach nur nette, mitunter erstaunlich reflektierte Pop-Akteure (Hirscher). Therapeutische Funktion haben sie keine mehr. An ihnen hängt kein kollektives Seelenheil mehr. Wie bei einem guten Konzert können wir uns entspannt an ihnen (und den anderen) erfreuen. Macht und rot-weiß-rote Hegemonie müssen nicht sein. Sie entglobalisieren weiter den Skisport und sind eh nur schlecht fürs Geschäft.

Daraus ließe sich der Aufruf zu einem sanften, anmutigen Patriotismus ableiten. Er bedeutet nicht geistige Enge. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis und kein Krankheitsbild. Die Deutschen lebten bei der Fußball-WM vor, wie man als Gastgeber alles Hoffen aggressionsfrei auf die Seinen richten und dennoch ein weltoffener, smarter Gastgeber sein kann. Schön, wenn Schladming Ähnliches gelänge. Dann erwartet uns nicht die Therapiesitzung einer Nation, sondern ein großes Fest. ****

