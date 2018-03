"profil": Neopolitiker Frank Stronach wurde 2003 wegen sexueller Belästigung geklagt

Das Verfahren endete mit einem Vergleich und einer Entschädigungszahlung

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe im Zuge einer Covergeschichte über Sexismus berichtet, musste sich Frank Stronach vor einem Jahrzehnt in Kanada, dem Stammsitz von Magna, wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung verantworten. Eine Studentin, die im Magna Golf Club gejobbt hatte, strengte ein Gerichtsverfahren an, weil Stronach sie zu Tennis-Matches einlud und privat anrief. Ihr Anwalt begründete damals die Klage so: "Bei einem Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeiter werden auch Handlungen verfolgbar, die ansonsten gesellschaftlich akzeptiert werden." Das Verfahren endete im Mai 2003 mit einem Vergleich und einer Entschädigungssumme. Stronachs Pressesprecher, von "profil" befragt, will heute dazu nur mehr sagen: "Kein Kommentar. Das ist zehn Jahre her."

