Weleda wächst und schafft die Wende

Arlesheim, Schwäbisch Gmünd (ots) - Die Weleda AG, Markführer für ganzheitliche Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, hat im Geschäftsjahr 2012 bei den Umsätzen wieder zugelegt und ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet. Damit hat das Unternehmen die Wende schneller als erwartet geschafft.

Umsätze wachsen bei Arzneimitteln und Naturkosmetik

Der Umsatz der Weleda Gruppe ist 2012 um 5 Prozent auf rund 324 Mio. Euro gewachsen (Vorjahr 307 Mio. Euro).

Bei den Arzneimitteln beträgt der Anstieg 3 Mio. Euro (4 Prozent) auf 96 Mio. Euro. In den Märkten Deutschland, Schweiz und Österreich konnte in nahezu allen Segmenten ein Zuwachs erzielt werden. In der Naturkosmetik beträgt der Umsatz 227 Mio. Euro (Vorjahr 215 Mio. Euro). Das ist eine Steigerung von 13 Mio. Euro (6 Prozent). Wesentlichen Anteil daran hat die erfolgreiche Einführung der neuen Pflegelotionen. In Deutschland und Österreich konnten durch die Erweiterung der Distributionskanäle Marktanteile stabilisiert werden.

Ergebnis 2012 deutlich verbessert

Weleda schliesst 2012 in der Gruppe mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab, nach einem Verlust von 8 Mio. Euro im Vorjahr. Dies trotz Sonderbelastungen durch die Restrukturierung. Im Jahr 2012 eingeleitete Kostenreduzierungen werden sich erst 2013 ganzjährig auswirken.

2013 positives Ergebnis erwartet

Nach den Konjunkturprognosen ist in den Hauptabsatzmärkten Deutschland und Schweiz ein Wachstum von weniger als einem Prozent zu erwarten. In den anderen Märkten wird durchschnittlich mit einem höheren Wachstum gerechnet. Vor diesem Hintergrund wird für die Weleda Gruppe ein Umsatzwachstum von 2 Prozent gegenüber 2012 auf 330 Mio. Euro angestrebt.

Weleda rechnet für 2013 mit einem positiven Ergebnis bei gleichzeitiger Stärkung der wirtschaftlichen Substanz. Im Interesse einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung werden ökologische und soziale Bedürfnisse dabei angemessene Berücksichtigung finden.

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 18 Mehrheitsbeteiligungen und beschäftigt heute rund 1900 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute der weltweit führende Hersteller von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.com. Bildmaterial steht unter "Medien Kontakt" zum Download bereit.

