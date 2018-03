EANS-News: Frank Gotthardt erneut zum Vorstand der CompuGroup Medical AG bestellt

01. Februar 2013: Am 14. Dezember 2012 hat der

Aufsichtsrat der CompuGroup Medical AG Frank Gotthardt für eine weitere Amtszeit, bis zum 31.12.2017, zum Vorstand bestellt.

Der Vorstandsvertrag wurde Ende Januar 2013 unterschrieben. Innerhalb des Vorstands nimmt Frank Gotthardt weiterhin die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden wahr. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeiten liegen in den Bereichen Forschung und Entwicklung zentraler Produkte, Vertriebsentwicklung, Kommunikation und strategisches Wachstum.

Frank Gotthardt ist seit Mitte 1993, als er Hauptaktionär der Gesellschaft wurde, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. In diesem Zeitraum entwickelte er die Gesellschaft zu einem weltweit führenden eHealth-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von ca. EUR Mio. 450 (2012) und einem EBITDA von ca. EUR Mio. 105. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum betrug seitdem nahezu 20%. Das Ergebnis wuchs jährlich im Mittel um rund 21%. Die Gesellschaft beschäftigt heute weltweit ca. 3.500 hoch qualifizierte Mitarbeiter und ist in 19 Ländern mit eigenen Standorten vertreten.

Über CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 385.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Kunden in 34 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 3.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

