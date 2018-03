"Defiance[TM]" ab 16. April im deutschen TV auf Syfy: Erlebe die Serie - Spiel das Spiel - Ändere die Welt!

München (ots) - Syfy und Trion präsentieren mit "Defiance[TM]" ein bahnbrechendes Medienereignis: Eine bisher noch nie dagewesene Verknüpfung einer dramatischen TV-Serie mit einem Multi-Plattform Online Shooter

- "Defiance[TM]" startet auf Syfy mit einer Pilotdoppelfolge ab dem 16. April um 20.15 Uhr - nur 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung. Neue Folgen immer dienstags um 21.00 Uhr.

Nach mehrjähriger, gemeinsamer Vorbereitung bringen Syfy und Trion mit "Defiance[TM]" im April ein bahnbrechendes Medienereignis an den Start: Erstmals teilen sich eine mitreißende, wöchentliche Science Fiction-Serie und ein aufregender Multi-Plattform Online Open World Shooter ein gemeinsames Universum und beeinflussen sich, dank miteinander verknüpfter Handlungsstränge, gegenseitig. Sowohl die Serie als auch das Game können getrennt voneinander erlebt werden. Zusammen allerdings ergeben sie eine Revolution in Sachen multimedialem Entertainment. Kurz nach dem weltweiten Game-Release (am 2. April) wird Syfy in Deutschland die Original Serie "Defiance[TM]" am 16. April um 20.15 Uhr mit dem Piloten starten -exklusiv nur einen Tag nach dem US Start:

In einer nahen Zukunft hat ein über Jahre andauernder, interstellarer Krieg zwischen verschiedenen Alienrassen und der Menschheit das Erscheinungsbild der Erde, wie wir sie kennen, für immer verändert. Langsam beginnen sich die Überlebenden beider Seiten von den verheerenden Folgen zu erholen. Durch verwüstete, lebensfeindliche Landschaften wandert der mysteriöse Nolan (Grant Bowler). Das Schicksal führt ihn in nach Saint Louis, das er im ersten Moment nicht wiedererkennt. Bis auf den Gateway Torbogen wurde seine ehemalige Heimat komplett zerstört und auf ihren Trümmern eine neue Stadt errichtet: `Defiance´ (zu dt.: Trotz, Herausforderung) ist Zufluchtsort für Aliens und Menschen gleichermaßen, die nun lernen müssen, neben- und miteinander zu leben - ein alles andere als leichtes Unterfangen. So ist es an Bürgermeisterin Amanda, gespielt von Julie Benz, den noch jungen Frieden und die Ordnung in `Defiance´ zu erhalten. Fest entschlossen tut sie alles dafür, der Stadt und seinen Bewohnern beim Wiederaufbau zu helfen und zugleich vor äußeren Bedrohungen zu schützen.

Die neue Syfy Original Series "Defiance[TM]" wartet mit einem Aufgebot an bekannten Schauspielernamen auf: Grant Bowler spielte in "True Blood" und "Lost", Juli Benz zuletzt in "Dexter" und davor in "Buffy - Im Bann der Dämonen". Tony Curren war Teil des Casts von "Alias", "CIS", "24" und zuletzt "Broadwalk Empire". Jaime Murray ist ebenfalls bekannt aus "Dexter", aber auch aus "Spartacus", "Warehouse13", "NavyCIS" und "The Mentalist". Graham Greene spielte in "New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde" sowie "Being Erica - Alles auf Anfang" und Mia Kirshner in "The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben" sowie "Die schwarze Dahlie".

Mehr Infos zur Serie: www.syfy.de/defiance

Zum Spiel:

Defiance ist der erste Multi-Plattform Third-Person-Shooter, der dank gegenseitiger Verbindung mit der TV-Serie von Syfy ein bahnbrechendes Entertainment-Erlebnis verspricht, Das Spiel wurde von Trion Worlds für das PlayStation®3 Computer-Entertainment-System, das Xbox 360® Videospiel- und Entertainment-System von Microsoft und Windows PC entwickelt. Im Moment nimmt Trion unter www.defiance.com/de/beta/ Bewerbungen zur nächsten Beta Phase Mitte Februar entgegen. Die enge Zusammenarbeit der Teams von Syfy US und Trion ermöglicht vielfältige Interaktion zwischen Serie und Game und damit ein einmaliges Erlebnis für Zuschauer und Spieler gleichermaßen.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360 und Xbox LIVE sind geschützte Marken und eingetragene Warenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe und werden von Microsoft lizenziert.

"PlayStation" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc.

Syfy - Imagine Greater!

Trion Worlds ist führender Anbieter und Entwickler von digital vernetzten Computerspielen. Mit bahnbrechend innovativen Server-Technologien liefert Trion einzigartige und dynamische Spielerlebnisse über alle Spielgenres, -plattformen und Entertainmentformate für den Massenmarkt hinweg. Trion Worlds hat seinen Hauptsitz in Redwood Shores, Kalifornien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Entwicklungs- und Technologiestudios in San Diego, Kalifornien, sowie Austin, Texas, um das Design, die Entwicklung und die Bereitstellung von Onlinespielen zu revolutionieren.

