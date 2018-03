Prisma Sgr und TJP vereinbaren Kooperation im Bereich Erneuerbare Energien

Wien (OTS) - Prisma Sgr, ein bedeutender italienischer Anbieter im Bereich Investment und Asset Management im Real-Estate Sektor, hat eine Kooperationsvereinbarung mit TJP Advisory & Management Services GmbH unterschrieben, die den im Bereich erneuerbare Energie tätigen Real-Estate Fonds Rinnovanda beraten.

TJP Advisory & Management Services GmbH unterstützt die Prisma Sgr bei der Identifizierung und Selektion von Investmentmöglichkeiten in Anlagen zur Stromerzeugung durch Solarenergie in Italien, die bereits entwickelt wurden und an das nationale Energienetz angeschlossen sind. Der Fonds, der derzeit die ersten Investments abschließt, konzentriert sich auf Anlagen, die vom Einspeisetarif, der im sogenannten Conto Energia ausgeschrieben ist, profitieren. Die erwartete Rendite des Fonds liegt bei über 14%.

Im Rahmen der unterzeichneten Vereinbarung wird TJP von BForms Management Company unterstützt, mit denen TJP schon mehrere Jahre in der Rolle eines qualifizierten Beraters für institutionelle Investoren im Real-Estate Sektor zusammenarbeitet. TJP und BForms arbeiten gemeinsam in London, Wien, Belgrad, Linz, Turin, Mailand, Rom, Neapel und Catania und unterstützen dort ihre Kunden auf einem internationalen Level bei der Entwicklung, Erbauung und dem Management von strategischen Projekten.

"Wir sind sehr stolz, das Interesse und das Vertrauen eines so renommierten Beraters wie TJP gewonnen zu haben", erklärte Alberto Carpani, Managing Director von Prisma SGR. "Wir zielen mit unserer italienisch-österreichischen Zusammenarbeit darauf ab, andere Investoren insbesondere aus Zentraleuropa für unseren Fonds zu gewinnen."

"Viele österreichische Betreiber haben bereits im Bereich erneuerbare Energie in Italien mittels Projektgesellschaften (SPVs) investiert. Mit dem Fonds Rinnovanda ist es unser Ziel, Interessenten das Thema eines indirekten Investments in einem schlagkräftigen Fonds näher zu bringen. Wir glauben stark an den italienischen Markt und wir sind überzeugt davon, dass dieser Fonds, der von der italienischen Nationalbank laufend überprüft wird, eine äußerst interessante Möglichkeit für Investments in Italien ist.", erklärt Thomas Regitschnig, Partner bei TJP.

PRISMA SGR

Prisma Sgr, ein Unternehmen für das Management von unabhängigen und diversifizierten Anlagen, wurde im Juli 2010 durch die Initiative einer Gruppe von erfahrenen Entrepreneurs im Asset-Management Bereich gegründet. Prisma SGR bietet Investment und Asset Management Dienstleistungen, Portfolio-Management für internationale Investoren und Privatanlegern sowie das Management von Real Estate Fonds an. Das betreute Fondsvolumen beläuft sich nach der Akquisition von Zero SGR auf über Euro 800 Millionen. Das Beratungsteam setzt sich aus 10 Professionalisten mit großer Erfahrung sowohl im Finanz- als auch Real Estate Bereich zusammen. Das Unternehmen, welches von Managing Director Alberto Carpani geführt wird, möchte eine tragende Rolle bei der Zusammenführung in der Asset Management Industrie einnehmen. www.prismasgr.com

Über TJP

Das in Wien, Linz und Belgrad mit mehr als 60 Mitarbeitern ansässige Beratungs- und Umsetzungsunternehmen TJP Advisory & Management Services GmbH vereint hochkarätige Partner, die über langjährige internationale Erfahrungen aufgrund Ihrer Führungspositionen in bekannten Beratungs- und Industrieunternehmen im In- und Ausland verfügen, und bietet entsprechend den Marktbedürfnissen Beratung und Umsetzung aus einer Hand an. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Strategie- und Restrukturierungs- sowie Corporate Finance Beratung, sondern auch auf dem umsetzungsorientierten Teil solcher Projekte - dem Interim Management insbesondere bei Sanierungen, Post-Merger Integrationen, Business Development oder Turnaround-Situationen. Zudem bildet die Steuerberatung und spezialisierte Wirtschaftsprüfungstätigkeiten einen Kernbereich der TJP Gruppe. So wurde TJP in den letzten zwei Jahren die Auszeichnung als "Austrian tax law firm of the year" verliehen. Neben der konzeptionellen Begleitung bis zur Implementierung der Konzepte werden so nationale und internationale Projekte erfolgreich am Markt umgesetzt. www.tjp.at

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt TJP

TJP ADVISORY & MANAGEMENT SERVICES GMBH

Dkfm. Susan Jandl, External Relations

Palais Collalto, Am Hof 13/Stiege 2, A-1010 Wien

Tel +43 (0) 1 890 30 32, Fax -300

SUSAN.JANDL @ TJP.AT

www.tjp.at