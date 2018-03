EANS-News: CompuGroup Medical gibt vorläufiges Ergebnis 2012 bekannt

01. Februar 2013: CompuGroup Medical hat heute den

vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2012 vorgelegt. Mit einem Umsatz von 451 Mio. Euro in 2012 steigert das Koblenzer Unternehmen, einer der weltweit führenden Anbieter von eHealth Lösungen, seine Erlöse um 13 Prozent zum Vorjahr. Der Konzerngewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) konnte von 73 Mio. Euro im Vorjahr auf 105 Mio. Euro in 2012 gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg von 32 Mio. Euro bzw. 44 Prozent. Die entsprechende operative Marge erhöhte sich von 18 Prozent auf 23 Prozent in 2012.

Mit diesem Ergebnis schließt CompuGroup Medical das Geschäftsjahr 2012 erfolgreich ab. Im vierten Quartal 2012 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 120,1 Mio. Euro und lag damit 4 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Konzerngewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 13 Prozent auf 28,6 Mio. Euro. Die entsprechende operative Marge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 22 Prozent auf 24 Prozent. Mit einem kräftigen Jahresendspurt verbuchte das Segment Hospital Information Systems (HIS) im vierten Quartal ein rein organisches Umsatzwachstum von 12 Prozent zum Vorjahr. Besonders ausgeprägt war das starke Schlussquartal in diesem Segment in den Ländern Polen, Österreich und Schweiz.

"Wir haben unsere Ziele für 2012 erreicht. Wir nähern uns der halben Milliarde Euro-Marke und erreichen mit einem deutlichen Profitabilitätsanstieg gleichzeitig die höchste operative Marge der letzten fünf Jahre. Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr enorme systematische Vorarbeit für die Zukunft geleistet. Unsere Organisation und auch unser Produktportfolio sind stärker als je zuvor. Unser Fokus liegt auch im neuen Geschäftsjahr weiterhin auf Ertragskraft und ausgewogenem Wachstum, und ich freue mich, die Entwicklung von CGM gemeinsam mit meinen weltweit 3.600 Kollegen weiter voranzutreiben.", so Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender der CompuGroup Medical AG.

Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet CompuGroup Medical einen Umsatz zwischen 470 und 490 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 115 und 125 Mio. Euro.

Die geprüften Zahlen und der Geschäftsbericht 2012 werden am 28. März 2013 veröffentlicht.

Telefonkonferenz für Journalisten, Investoren und Analysten:

Der Vorstand der CompuGroup Medical AG wird die Ergebnisse heute um 15:00 Uhr (CET) in einer Telefonkonferenz erläutern.

Eine Präsentation wird zu Beginn der Telefonkonferenz unter {www.cgm.com}[HYPERLINK: http://www.cgm.com] zur Verfügung stehen. Sie können die Präsentation live mit verfolgen unter:

Über CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 385.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Kunden in 34 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 3.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

