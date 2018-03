EANS-Gesamtstimmrechte: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Hiermit teilt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Januar 2013 insgesamt 92216556 Stimmrechte beträgt.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide