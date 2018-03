Versicherer ERGO Austria unterstützt die internationale Hilfsorganisation AMREF und die Fliegenden Ärzte Afrikas

Medizinische Versorgung für tausende Frauen und Kinder in Nordkenia im Aufbau

Wien (OTS) - ERGO beteiligt sich finanziell im Rahmen der Initiative "Stand up for African Mothers" am Ausbau personeller Kapazitäten und medizinischer Versorgung in der Turkana Region. Diese von der African Medical and Research Foundation (AMREF) ins Leben gerufene Kampagne richtet den Fokus auf die Mutter-Kind-Gesundheit in ostafrikanischen Ländern.

Im Rahmen der festgelegten Corporate Responsibility Strategie erweitert ERGO heuer sein Engagement im sozialen Bereich. "Für ERGO als großer Lebensversicherer spielen Themen wie Gesundheit, Langlebigkeit und nachhaltiges Wirtschaften eine wichtige Rolle. Deshalb unterstützen wir bei unseren Sponsoraktivitäten im sozialen Bereich primär Organisationen, die helfen, das Leben von Menschen zu verbessern oder zu erleichtern und die nachhaltig orientiert agieren. Bei dem konkreten Projekt in Nordkenia freut es mich persönlich besonders, dass wir hier Frauen und Kindern helfen können" erklärt Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der ERGO Austria International AG.

Auf AMREF wurde ERGO durch Schauspieler und ERGO-Werbetestimonial Harald Krassnitzer aufmerksam gemacht, der diese Organisation seit vielen Jahren fördert und sich selbst im Rahmen mehrerer Projektbesuche von der Nachhaltigkeit der Arbeit AMREFs überzeugen konnte. "Es ist die größte afrikanische Hilfsorganisation im medizinischen Bereich mit Sitz in Afrika. Die Mitarbeiter vor Ort wissen genau, was benötigt wird und verfolgen nachhaltige Konzepte. Es geht nicht nur um medizinische Hilfe, sondern auch um Aufklärung und Anleitungen, wie die Menschen dort aus Krisen herauskommen und eigeninitiativ weiterleben. In der Regel will das auch jeder Mensch", so Harald Krassnitzer.

Die Initiative "Stand up for African Mothers" wurde 2010 von AMREF ins Leben gerufen. Die Investition in Frauen und deren Gesundheit stärkt Familien, die Produktivität von Dorfgemeinschaften und damit die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Frauen in entlegenen Dörfern haben oft keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. "Aus der Überzeugung, dass keine Frau sterben sollte, um Leben zu schenken, haben wir diese Initiative gestartet. Durch die großzügige Unterstützung der ERGO Versicherung können wir dieser Überzeugung jetzt in einer klimatisch besonders benachteiligten Region Afrikas verstärkt Taten folgen lassen" erläutert Dr. Walter Schmidjell, Chairman von AMREF Austria.

Der Ort Kakuma in der Turkana Region liegt in einer extremen Trockenregion im nördlichsten Kenia, an der Grenze zum Südsudan, zu Uganda und Äthiopien. Die Haupteinnahmequelle der dort lebenden nomadisierenden Bevölkerung ist die Viehzucht. Durch das enge Zusammenleben mit den Tieren und die traditionelle Lebensweise erkranken vor allem Frauen und Kinder an Infektionen mit Echinokokken (Rinder- und Hundebandwurm), die unbehandelt zum Tod führen.

Um die Erkrankung durch Echinokokken zu verhindern, wird ein Schwerpunkt auf Information und Aufklärung von Frauen, unter anderem durch das von AMREF entwickelte PHASE Programm (Personal Hygiene And Sanitation Program), gelegt. Neben den notwendigen Behandlungen besuchen AMREFs medizinische Mitarbeiter auch die entlegensten Dörfer, um dort Frauengruppen zu gründen und durch die Aufklärung von Mädchen und Frauen deren Selbstbewusstsein zu stärken. Dadurch kann die Tradition der Genitalverstümmelung deutlich verringert und die besonders hohe Mutter-Kind-Sterblichkeit dieser Region gesenkt werden.

Über AMREF Austria

Seit 57Jahren steht AMREF für Nachhaltigkeit, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme und Erfolg in der Schaffung einer lokalen medizinischen Infrastruktur für Afrika. AMREF ist die größte unabhängige medizinische Hilfsorganisation in Afrika mit Hauptsitz in Nairobi/Kenia. Das "Flying Doctors Service" ist 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr, für Notfälle einsatzbereit. Wöchentlich fliegen AMREFs Ärzte zu abgelegenen "bush-hospitals", um hunderte Patienten zu betreuen.

AMREF Austria ist eine von 13 Tochterorganisationen in Europa und Amerika und wurde 1992 von dem langjährig in Afrika tätigen österreichischen Arzt Dr. Walter Schmidjell gegründet. Aufgabe von AMREF Austria ist es, auf die Probleme und das Potential Afrikas aufmerksam zu machen und die notwendigen Mittel für Interventionen und Projekte in Afrika bereitzustellen. AMREF Austria führt seit 10 Jahren das österreichische Spendengütesiegel. Partner von AMREF Austria sind neben Firmen und Privatpersonen die EU, die österreichische Bundesregierung, die ADA (Austrian Development Agency) und andere NGOs wie zum Beispiel das AFS (Flüchtlingshilfe-Stiftung), die Caritas und das Hilfswerk Austria. Infos unter www.amref.at und www.amref.org

Über ERGO Austria

Zur ERGO Austria International AG gehören in Österreich die operativ tätigen Versicherungen ERGO Versicherung, BANK AUSTRIA Versicherung, VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensions- und Vorsorgekasse sowie die ERGO Insurance Service GmbH, in der Back-Office Aktivitäten zusammengefasst sind. Die ERGO Austria ist die fünftgrößte Versicherungsgruppe am österreichischen Versicherungsmarkt und im Ausland derzeit in sechs Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Als primäre Vertriebspartner fungieren sowohl in Österreich als auch im Ausland die Bank Austria/UniCredit Group und die Volksbanken. Die ERGO Austria International AG in Wien ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe AG mit Sitz in Düsseldorf.

Infos unter www.ergo-austria.com

