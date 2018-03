Radio-Test: Radio Wien behauptet seinen Spitzenplatz

Wien (OTS) - Radio Wien kann seine führende Position auf dem heftig umstrittenen Regionalradio-Markt in der Bundeshauptstadt festigen. Das geht aus dem soeben veröffentlichten "Radiotest 2012, 2.Halbjahr(Juli - Dezember)" von GfK Austria hervor.

Mit über 310.000 täglichen Hörerinnen und Hörer im Sendegebiet und einem Marktanteil von 19 % in der Zielgruppe der Personen über 35 Jahren kann sich Radio Wien auch im 2.Halbjahr 2012 erneut über Spitzenergebnisse freuen. Dieser Marktanteil bedeutet, dass die Wiener Bevölkerung ab 35 Jahren täglich mehr Zeit mit Radio Wien verbringt, als mit den drei stärksten kommerziellen Mitbewerbern zusammen. Auch bei der Höreranzahl liegt Radio Wien mit Abstand vor allen anderen regionalen Radiostationen. Mit einer Tagesreichweite von 17,5% hören fast doppelt so viele Wienerinnen und Wiener im Erwachsenensegment 35+ Radio Wien als den reichweitenstärksten Privatsender (alle Werte MO-SO). Am Gesamtmarkt der Wiener Bevölkerung ab 10 Jahren sowie in der "jungen" Zielgruppe der 14 bis 49-jährigen ist Radio Wien auch im zweiten Halbjahr 2012 ebenso weiterhin das reichweiten- und marktanteilsstärkste regionale Angebot in der Bundeshauptstadt .

"Die erfreulichen Ergebnisse des Radiotests", erklärt ORF Wien-Landesdirektorin Dr. Brigitte Wolf, "sind vor allem dem kontinuierlichen Engagement eines gut eingespielten Teams zu verdanken."

