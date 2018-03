Erfolgreicher Projektabschluss für SCWP Schindhelm

Full-Service Beratung für die ifa AG rund um den Kauf und die Vermietung an Motel One in der Elisabethstraße 3, 1010 Wien.

Wien (OTS) - SCWP Schindhelm begleitete die ifa AG - Institut für Anlageberatung, Linz - sowie deren Investoren beratend beim Ankauf sowie der Vermietung des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes Elisabethstraße 3 in 1010 Wien.

Die Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH (SCWP Schindhelm) betreute den Liegenschaftserwerb sowie die Vermietung des derzeit größten Wiener innerstädtischen Immobilien-Entwicklungsprojekt Elisabethstraße 3 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Das Gesamtprojekt umfasst eine Gesamtnutzfläche von rund 14.000 Quadratmetern. Zusätzlich zur Betreuung beim Erwerb des Objekts oblag SCWP Schindhelm die Strukturierung der Immobilie als Bauherrenmodell in der Rechtsform einer GmbH & Co KG mit rund 300 Investoren. In diesem Zusammenhang erstellte die Kanzlei das gesamte Vertragswerk, fungierte als Treuhänder bei der Aufbringung der Investorengelder und betreute den Vertrieb der Kommanditanteile durch die ifa-Finanzgruppe an die Investoren, einschließlich finanzierungs-und aufsichtsrechtlicher Aspekte.

Die Beratungstätigkeiten von SCWP Schindhelm umfassten darüber hinaus auch alle rechtlichen Fragen bei der Entwicklung der Immobilie. Bei dieser handelt es sich um das erste Wiener innerstädtische Low-Budget Designhotel des international tätigen Hotelbetreibers Motel One mit rund 400 Zimmern.

"Mit SCWP Schindhelm haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Partner, mit dem die Zusammenarbeit ausgezeichnet funktioniert." so Mag. Erwin Soravia, Vorstandsvorsitzender der ifa AG, über die Zusammenarbeit mit SCWP Schindhelm.

Das Projekt konnte zum Jahresende 2012 durch Abschluss des Mietvertrages mit der Motel One Gruppe erfolgreich beendet werden. Das zuständige Projektteam von SCWP Schindhelm setzte sich aus Immanuel Gerstner (Partner), Irene Meingast (Anwältin), Lukas Leitner und Ria Dorfwirth (Associates) zusammen.

Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH (SCWP Schindhelm) ist eine der führenden österreichischen Rechtanwaltskanzleien mit Standorten in Österreich und CEE. Der Schwerpunkt unseres standort-und länderübergreifenden Teams aus Spezialisten liegt in der umfassenden Beratung im nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht. Die Rechtsanwaltskanzlei begleitet ihre in- und ausländischen Mandanten in Wachstumsmärkte rund um den Globus, allen voran in Mittel- und Osteuropa-Staaten und Asien. Die Rechtsanwaltskanzlei ist Mitglied der SCWP Schindhelm Services SE, einer Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien. In dieser Allianz engagieren sich aktuell mehr als 150 Juristen an 18 Standorten in 11 Ländern.

Die ifa Finanzgruppe wurde vor über 35 Jahren als privates und unabhängiges Dienstleistungsunternehmen gegründet. Den Tätigkeits-und Beratungsschwerpunkt bilden seit 1985 Bauherrenmodelle. Bisher wurden rund 400 innerstädtische Wohn- und Geschäftsobjekte, überwiegend in Wien, Graz, Linz und Salzburg, errichtet. Private Kapitalanleger haben bis heute über 1,6 Milliarden Euro in die ifa-Bauherrenmodelle investiert. Über 11.000 Wohn- und Geschäftseinheiten konnten in diesem Zeitraum zur Vermietung geschaffen werden. Der Vermietungsgrad liegt bei 99,8 %.

Weitere Informationen unter: www.scwp.com und www.ifa.at

KONTAKT:

Dr. Immanuel Gerstner, LL.M. (NYU), MRICS, Partner

Tel.: + 43 1 9050100-150

Fax: + 43 1 9050100-100

i.gerstner @ scwp.com

www.scwp.com

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH



Iris Einwaller

Tel.: +43 (1) 512 16 16-34

Iris.Einwaller @ epmedia.at



Johannes Eisert

Tel.: +43 (1) 512 16 16-32

Johannes.Eisert @ epmedia.at