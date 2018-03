Neuer BackWerk-Shop in der Wiener Opernpassage eröffnet

Bereits der zehnte Standort in Wien

Wien (OTS/wnd.at) - Großer Erfolg für die Selbstbedienungsbäckerei BackWerk in der Wiener Innenstadt. Nach einer aufwendigen zweijährigen Planungs- und Genehmigungsphase eröffnete die Franchise-Kette einen neuen Standort in der stark frequentierten Wiener Opernpassage. Es ist bereits das zehnte Geschäft in der Bundeshauptstadt. "Österreichweit halten wir nun bei 19 Standorten. Für 2013 planen wir eine Fortsetzung unseres Expansionskurses", erklärt Ingrid Dubowy, Geschäftsführerin von BackWerk Österreich. Franchise-Partner Roman Schenk betreibt seit fünf Jahren einen Standort in der Shopping City Süd und freut sich sehr über die Eröffnung des neuen Geschäfts in der Opernpassage >>

Pressetext & FOTOS: http://www.pressefach.info/backwerk

