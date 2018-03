"ANOTHER AUSTRIA" - ÖSTERREICHPREMIERE BEIM 2. INTERNATIONAL FASHION SHOWCASE ZUR LONDON FASHION WEEK

Wien (OTS) - Bei dem unter Schirmherrschaft des British Council und des British Fashion Council stattfindenden 2nd International Fashion Showcase zur London Fashion Week wird heuer erstmals auch österreichisches Modedesign präsentiert. In Kooperation mit AUSTRIANFASHION.NET übernahm das Österreichische Kulturforum London die Gestaltung des offiziellen österreichischen Beitrags, der unter dem Titel "Another Austria" vom 1.-28. Februar 2013 in den Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums (ÖKF) London zu sehen sein wird.

Als Kuratorin und Co-Koordinatorin fungierte Claudia Rosa Lukas, selbst Modedesignerin sowie Herausgeberin und Editorial Director von AUSTRIANFASHION.NET. "Another Austria" gibt anhand ausgewählter künstlerischer Positionen aus den Bereichen Fotografie, Zeichnung und Animation einen aktuellen Einblick in die Modeszene Österreichs. Erstmals werden bei dieser Ausstellung eine Sammlung von Prototypen und sog "small editions" aus den verschiedenen Kollektionen unterschiedlicher Designer von 2000 bis 2012 vereint.

Begleitet wird "Another Austria" von einem breit gefächerten Rahmenprogramm am ÖKF London, bei dem das Thema Mode und Design vertieft wird. Vorträge, Diskussionen und eine Performance beleuchten unterschiedliche Positionen: historisch wie gegenwärtig, soziologisch wie künstlerisch. So spricht die Kunsthistorikerin Dorothea McEwan über die Designs der Emilie Flöge, Gustav Klimts langjährige Begleiterin, die Soziologin Monica Titton betrachtet die Ästhetik des Alltags wie sie in "street style blogs" zu finden ist, und die österreichische Autorin und ausgebildete Modedesignerin Gabriele Petricek bringt in einer Multimedia-Performance Literatur und Mode zusammen.

Einen besonderen Höhepunkt stellt das Wochenendprogramm von 15. bis 18. Februar 2013 dar, bei dem im Rahmen eines dafür im ÖKF London eigens eingerichteten österreichischen Kaffeehauses Kreationen von sechs jungen Wiener und Londoner Modeunternehmen präsentiert werden. "Another Austria" ist als Wanderausstellung konzipiert und wird voraussichtlich im Herbst 2013 auch in Wien zu sehen.

Weitere Informationen sowie das gesamte Programm können unter www.acflondon.org und www.austrianfashion.net abgerufen werden.

Beteiligte KünstlerInnen und FotografInnen

Felix Friedmann / Hanna Putz / Hannes Gröblacher / Ignaz Cassar / Kris Hofmann / Michael Dürr / Rosa Rendl / Nicole Maria Winkler

Fashion Designer für den "Emerging Talent Award 2013"

BRADARIC OHMAE / Jennifer FM Murray / meshit / STEINWIDDER / Sophie Skach / Tina Elisabeth Reiter

Designobjekte von

___fabrics interseason / Bernd Serafin Thaler / flor de illusion / Johannes Heuer / km/a / Michelle Kraemer / miss lillys hats / Nedra Chachoua / Newsknitter / pitour / rosa mosa / Sonja Bäumel / Trikoton

Vorträge und Diskussionen u.a.

Dorothea McEwan / Gabriele Petricek / Julian Roberts / Marios Schwab / Monica Titton

Gesponsert von

Austrian Airlines, Wien Kultur, austrianfashion.net, Vienna Tourism, Austria Tourism, Julius Meinl, BMUKK & Kipferl

