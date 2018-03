Bundeskanzler Faymann empfing rumänischen Premierminister Ponta

Europapolitische Fragen Thema der Unterredung

Wien (OTS) - "Die Themen unseres Gesprächs waren europapolitische Fragen. Im Mittelpunkt stand der bevorstehende europäische Gipfel Anfang Februar und der dort zu diskutierende mehrjährige Finanzrahmen", so Bundeskanzler Werner Faymann am Mittwoch im Anschluss an sein Treffen mit Rumäniens Premierminister Victor Ponta.

Der mehrjährige Finanzrahmen sei ein wichtiges Instrument, um Stabilität, Wachstum und Beschäftigung in Europa zu garantieren. "Und es geht auch darum, dass wir in Europa nachhaltige Wachstumsimpulse setzen. Das geht nur über Verlässlichkeit und entsprechende Planbarkeit der europäischen Budgets", so Faymann.

Zum heute präsentierten Zwischenbericht der EU-Kommission zu Rumänien hielt Faymann fest: "Der Bericht zeigt, dass Rumänien in der Korruptionsbekämpfung und in der Frage des Rechtsstaats Fortschritte gemacht hat, aber es ist auch noch ein Weg zu gehen und es braucht weitere Reformanstrengungen."

Fotos von zu diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

