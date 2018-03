KURIER: Stronachs Statthalter in Tirol betreibt Hetz-Homepage

Verfassungsschutz nimmt Inhalte unter die Lupe

Wien (OTS) - Mit einer hetzerischen Website sorgen aktuell Mitglieder des Team Stronach für Tirol für Aufregung. Auf tirolerjournal.wordpress.org finden sich zahlreiche umstrittene Aussagen wie: "Türken gebärden sich als neue Herrenrasse" oder "Roma, Sinti und Deutsche sind dem tschechischen Rassismus ausgesetzt."

Die Beiträge haben nun den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen:

"Die Seite ist beim Verfassungsschutz schon bekannt" heißt es aus dem Innenministerium. Laut dem IT-Experten Dieter Mühlböck (dmos.info) muss jeder Beitrag auf Tiroler Journal vom Administrator freigegeben werden. Emails würden dazu an die Adresse info @ liste-tirol.at verschickt. Diese sei auf Alois Wechselberger registriert - aktuell Teamkoordinator des Team Stronach in Tirol. Auch der Grün-Abgeordnete Karl Öllinger sowie der Tiroler Aufdecker Markus Wilhelm (www.dietiwag.org) vermuten Wechselberger hinter der Website.

Wechselberger, der häufig in Beiträgen auf der Homepage vorkommt, bestreitet im KURIER-Gespräch, dass er hinter der Homepage steckt. "Der Blog wird von fünf Studenten betrieben." Das Team Stronach in Wien ist besorgt - und will die Vorwürfe nun prüfen.

