Stronach/Lugar zum Trinkwasser: Wir brauchen ein Privatisierungsverbot!

Qualität verbessern, statt Privatisierung vorzubereiten

Wien (OTS) - "Eigentlich brauchen wir ein Privatisierungsverbot des Trinkwassers", verlangte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in seinem Debattenbeitrag zur Dringlichen. "Eine Privatisierung des Trinkwassernetzes hätte für die Bevölkerung keinerlei Vorteile und ist somit völlig sinnlos", so Lugar.

Die EU solle sich um andere Bereiche kümmern, in denen eine Privatisierung sinnvoll sei, gerade beim Wasser sei das aber nicht der Fall.

Wichtig ist für Lugar hingegen, dass die Qualität des Trinkwassers in Österreich verbessert wird. "Es gibt Regionen, wo die Versorger es nicht schaffen, ausreichende Qualität zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben wir in manchen Bereichen zu hohe Grenzwerte -beim Nitrat etwa". Qualitätsprobleme seien in kleinen Gemeinden oft nicht bekannt, warnte Lugar. "Es ist ein Menschenrecht, dass jeder ausreichend sauberes und genießbares Wasser hat. Das muss auch Österreich schaffen", mahnte Lugar eine Verbesserung der Trinkwasserqualität ein, statt eine Privatisierung des Trinkwassernetzes vorzubereiten.

