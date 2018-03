FPÖ-Hofer zur geplanten Wasser-Privatisierung: Unerträgliche Irreführung der Österreicher durch SPÖ und ÖVP!

Wien (OTS) - "Die Darbietung der österreichischen Bundesregierung in der Debatte um den Schutz unseres Wassers ist ein nie gesehenes Trauerspiel", so heute der stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. "Wir sind von den Regierungsparteien, dank ihrer fortgesetzten Ignoranz österreichischer Interessen, ihrer Bocksprünge zwischen Wortspenden für die Bevölkerung und gegenteiligem Handeln in Brüssel, ihrer Willfährigkeit gegenüber via EU vorgetragenen Konzernbegehrlichkeiten ja weiß Gott manches gewöhnt! Was aber hier in den letzten Wochen und Monaten geboten wurde, ist eine neue Kategorie an Irreführung und Ausverkaufsbestrebungen."

"Das österreichische Wasser", so Norbert Hofer weiter, "ist ein wesentlichster Aspekt unserer Daseinsvorsorge. Dieses lebenswichtige Element unserer Souveränität über eine von Profitinteressen bestellte Richtlinie zu opfern, ist ein beispielloser Vorgang, der einen lauten Aufschrei quer durch die Republik zur Folge haben muss."

"Bundeskanzler Faymann, der laut BM Mitterlehner eine Weisung zur österreichischen Zustimmung zu dieser Richtlinie gegeben haben soll, blieb in seinem Debattenbeitrag, wie nicht anders zu erwarten, jede Verbindlichkeit schuldig. Wozu eine Richtlinie benötigt wird, die die Grundlagen für eine Wasser-Privatisierung schafft, wenn nicht an eine Privatisierung gedacht sei, konnte der Kanzler nicht erklären. Ich fühle mich in diesem Zusammenhang in fataler Weise an andere Versprechungen von SPÖ und ÖVP mit EU- Bezug erinnert", so Hofer abschließend, "ob es sich um die Beibehaltung unserer Währung, um den Ederer-1000er, um die Reduzierung des Alpentransits oder um den Ausschluss einer Schuldenunion gehandelt hat. Alles das war nicht das Papier wert, auf dem es garantiert wurde. So wie es diese Bundesregierung im heute demaskierten Ausverkaufseifer nicht wert ist, Österreich nach dem nächsten Wahltag weiter zu regieren."

