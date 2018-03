Gegendarstellung zur Presseaussendung vom 29.1.2013 des Rogner Bad Blumau

Wien (OTS) - Wie ja medial bereits bekannt, plant die Frutura Obst&Gemüse Kompetenzzentrum im eine geothermisch beheizte Gemüseproduktion im steirischen Bierbaum, zu Bad Blumau zugehörig.

"Die Presseaussendung vom 29.01 des Rogner Bades Blumau, ist eine mediale Irreführung die dringender Richtigstellung bedarf", so Bertram Mayer, Projektleiter des Bauvorhabens.

In schriftlicher Form stellt der Bürgermeister des Kurortes Bad Blumau und der Gemeinderat klar, dass die Behauptungen im Rahmen der Presseaussendung des Rogner Bad Blumau jeder Grundlage entbehren.

Richtigstellung von Bürgermeister Franz Handler:

"Zu der Presseausendung vom 29.01.2013 handelt es sich um eine Fehlinterpretation des angesprochenen Gemeinderatsbeschlusses. Die Gemeinde Bad Blumau sieht das nicht so. Es wird mit aller Deutlichkeit festgehalten, dass sich der Gemeinderat der Gemeinde Bad Blumau mit diesem Beschluss nicht gegen die Verwirklichung des Glashausprojektes ausgesprochen hat. Der Gemeinderat hat lediglich festgehalten, dass das Projekt sämtliche gesetzliche Vorgaben einhalten muss."

Auch Gemeindekassier DI Johann Rauer:

"Der Beschluss des Gemeinderates Bad Blumau stellt ein klares Bekenntnis der Gemeinde Bad Blumau zum, seit 15 Jahren erfolgreich eingeschlagenen Weg der touristischen Entwicklung, zum Kurort Bad Blumau.

Keinesfalls hat der Gemeinderat jedoch mit diesem Beschluss gleichzeitig die Gemüseproduktion in Bierbaum, wie dies in der Presseaussendung behauptet wird, abgelehnt. Ganz im Gegenteil: Der Gemeinderat hat festgestellt, dass zu diesem Projekt derzeit keine konkreten Angaben vorliegen. Alles jedoch, was bisher zu diesem Thema in der Presse "herumgereicht wurde", entbehrt jeglicher Grundlage und ist mit Entschiedenheit abzulehnen."

Manfred Hohensinner, Geschäftsführer der Frutura ist erschüttert, wie seitens einiger kritischer Stimmen mit den österreichischen Medien umgegangen wird:

"Die geothermische Gemüseproduktion in Bierbaum ist ein grundehrliches, sehr transparentes Projekt. Nur wenn jemand sich nicht informieren lassen will, stoßen wir aber an unsere Grenzen", so Hohensinner.

