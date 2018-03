Grüne Wien/Vana: "Qualifikationsplan soll Drop Out aus dem Bildungssystem verhindern"

Wien (OTS) - Die Gemeinderätin und arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen Wien, Monika Vana, zeigt sich erfreut über die heutige Unterzeichnung des Memorandums zum "Qualifikationsplan Wien 2020". Der Qualifikationsplan ist eine Strategie, mit der Wien die Zahl der Menschen mit formal geringen Bildungsabschlüssen messbar bis zum Jahr 2020 senken wird. "Das Programm des "Qualifikationsplans Wien 2020" ist ehrgeizig und ambitioniert, aber auch mach- und schaffbar. Wir sind überzeugt, das mit geeinten Kräften zukünftig besser in der Lage sind, Drop Out aus dem Bildungssystem zu verhindern und Menschen im Erreichen einer formalen Bildung zu unterstützen", so Vana.

Der Qualifikationsplan ist ein übergreifendes Projekt, bei dem Wiener AkteurInnen aus dem Bereich Schule, Berufserstausbildung und beruflicher Erwachsenenbildung gemeinsam ein Ziel verfolgen. Die jeweiligen Bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Institutionen haben sich für ihre eigenen Handlungsfelder Maßnahmen überlegt, wie zukünftig wirksam verhindert werden kann, dass Menschen lediglich mit Pflichtschulabschluss das Bildungssystem verlassen oder am Arbeitsmarkt keine formale Berufsausbildung vorweisen können. Darüberhinaus steht der Wiener Qualifikationsplan im Kontext des europaweiten Kampfes gegen die Jugendarbeitslosigkeit und trägt zur Krisenbewältigung bei.

"Der Qualifikationsplan löst nicht alle Arbeitsmarktprobleme wie die zunehmende Prekarisierung und mangelnde Existenzsicherung. Deshalb ist es uns Grünen wichtig, in Wien insbesondere im Bereich Green Jobs neue Arbeitsplätze zu schaffen, sowie auf Bundesebene für einen gesetzlichen Mindestlohn und verbesserten ArbeitnehmerInnenschutz zu kämpfen", so Vana abschließend.

