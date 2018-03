Obernosterer: Doppelbödiges Spiel der Scheuch-Dörfler-Freiheitlichen

Schutz des heimischen Wassers ist das Bestreben aller. Nur die Freiheitlichen haben bisher unser Wasser leichtfertig verscherbelt

Kärnten (OTS) - "Der Schutz des heimischen Wassers steht über allem. Jedes Bestreben geht dahin, die Wasserreserven in heimischer Hand zu belassen. Nur die Scheuch-Dörfler-Freiheitlichen haben bisher unser Wasser verscherbelt, indem sie im Alleingang die wertvollen Kelag-Anteile ins Ausland verkauft haben", betont heute VP-Chef Gabriel Obernosterer.

Aus rein populistischen Gründen würden sich die Scheuch-Dörfler-Freiheitlichen als Retter des heimischen Wassers aufspielen wollen und hätten erst im Herbst gegen den Protest aller anderen Parteien die Kelag-Anteile verkauft.

"Damals war den Freiheitlichen egal, dass sie unser Wasser ins Ausland verkaufen, um mit dem Erlös der Kelag-Anteile ihre selbst verursachte Schuldenmisere des Landes nicht einmal zu einem Bruchteil zu verringern", so Obernosterer.

Die Scheuch-Dörfler-Freiheitlichen hätten sich von ihrer alten Politik noch immer nicht losgesagt: Populismus statt Sacharbeit, Geldverschwendung statt Nachhaltigkeit und eine Liste für die Landtagswahl mit Politikern, die unter Dauerkorruptionsverdacht stehen.

Zur EU-Konzessionsrichtlinie hält Obernosterer fest: "Diese Richtlinie enthält keine Verpflichtung zu einer Privatisierung. Es soll muss nur faire und transparente Verfahren geben, wenn die öffentliche Hand zeitlich befristete Konzessionen zur Wasserversorgung vergeben will!" Dies sei auch bei der Abfallentsorgung oder den Breitbandnetzen schon so geschehen.

"Niemand anderer als die öffentliche Hand selbst entscheidet über die Wasserversorgung", stellt Obernosterer klar. In Österreich sei die Wassserversorgung landesgesetzlich geregelt und fällt beim Vollzug in die Kompetenz der Gemeinden. "Wir brauchen also kein Verbot, wo keine Pflicht enthalten ist!", so Obernosterer zur Konzessionsrichtlinie. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0)463 5862

landespartei @ oevpkaernten.at

www.oevpkaernten.at