Wr. Gemeinderat - SP-Tanja Wehsely: Memorandum-Unterzeichnung ist schöner und stolzer Tag für Wien

Auftakt zum "Qualifikationsplan Wien 2020" im Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/SPW-K) - Entgegen oppositioneller Spitzfindigkeiten anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Memorandums des "Qualifikationsplan Wien 2020" sprach SPÖ-Gemeinderätin Tanja Wehsely von einem "schönen und stolzen Tag für Wien".

Gemeinsam wurde mit AMS, WAFF, MA 13, MA 17, MA 23, dem Stadtschulrat, ÖGB, AK und der Wirtschaftskammer Wien ein - wie Tanja Wehsely betont - "stringenter, realistischer und zugleich visionärer Plan" ausgearbeitet. "Es macht eben einen Unterschied ob jeder sein Feld alleine bestellt, oder ob sich alle an einen Tisch setzen und gemeinsam analysieren, Ziele definieren und einen Plan verfolgen", so Wehsely weiter.

In Richtung ihrer VorrednerInnen von der ÖVP und der FPÖ: "Wenn es schon so ist, dass ein Drittel der Plätze in der überbetrieblichen Lehrausbildung eigentlich in der freien Wirtschaft besetzt werden könnte, dann bitte ich doch sehr darum diese Lehrplätze auch zur Verfügung zu stellen", so Wehsely weiter. Es sei nicht fair sich dabei ständig auf angebliche Versäumnisse bei den Jugendlichen auszureden, sondern stattdessen wirklich zu helfen.

