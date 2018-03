FPK-Darmann: Landesrechnungshof muss Spekulationsgeschäfte in Gemeinden lückenlos prüfen!

Klagenfurt (OTS) - Die Freiheitlichen in Kärnten nehmen die ungeheuerlichen Spekulationsverluste der SPÖ-Gemeinde Velden zum Anlass, den Landesrechnungshof zu beauftragen, von seiner Möglichkeit Gebrauch zu machen und auch die Finanzen der Tochtergesellschaften von Gemeinden zu prüfen. Ein entsprechender Antrag wird in der morgigen Landtagssitzung eingebracht, kündigt heute FPK-Klubobmann Mag. Gernot Darmann an. "Es scheint, dass neben SPÖ-geführten Bundesländern auch SPÖ-Gemeinden bei Spekulationsgeschäften an vorderster Front tätig waren", schließt Darmann weitere Enthüllungen nicht aus.

"Tochtergesellschaften und Beteiligungen der Gemeinden dürfen künftig kein Instrument mehr für die Umgehung der Zustimmung durch die Gemeindeaufsicht darstellen", erwartet sich Darmann auch die Zustimmung der anderen Parteien. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272