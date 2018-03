Krismer erinnert Pernkopf: Grüne haben Stronach-Kugel verhindert

Stronach hat mit Segen der VPNÖ in Ebreichsdorf verbrannte Erde hinterlassen

St. Pölten (OTS) - Als Reaktion auf die heutigen Wortgefechte zwischen Landesrat Pernkopf und Frank Stronach um die Intervention zum Kugel-Projekt in Ebreichsdorf ruft die Grüne Umweltsprecherin Helga Krismer ins Gedächtnis: "Es war nicht Pernkopf, der das Kugel-Projekt damals verhindert hat. Das Land hat für dieses Projekt - sowie für viele andere Desaster-Projekte Stronachs - Grünes Licht gegeben. Erst auf massive Proteste von den Grünen, UmweltaktivistInnen und der Bevökerung konnte das Projekt in letzter Minute gestoppt werden."

Es waren die Grünen Niederösterreich, die auch bei anderen Stronach-Projekten "Feuer" geschrien haben, da sie die Auswirkungen bereits antizipierten: "Pernkopf und die ÖVP wollten auf uns aber nicht hören und haben lange auf das falsche Pferd Stronach gesetzt. Erst als sich das Magna Racino und Co. als ökonomisches Desaster erwies, wandte man Stronach den Rücken zu", erinnert die Grüne.

