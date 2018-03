Sky und die Formel 1(R) verlängern Partnerschaft bis 2015

Sky Deutschland überträgt die Formel 1 auch in den kommenden drei Jahren in Österreich und Deutschland

Carsten Schmidt: "Das komplette Grand-Prix-Wochenende live und in HD auch in Zukunft nur bei Sky"

Auch in den kommenden drei Jahren drehen die Formel-1(R)-Piloten ihre Runden auf Sky: Sky Deutschland und Formula One Management verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bis einschließlich der Saison 2015. Fans von Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Co. sehen auf Sky auch in Zukunft alle Formel-1(R)-Grand-Prix vom 1. Freien Training bis zum Zieleinlauf des Rennens live und in HD.

Carsten Schmidt, Chief Officer Sports, Advertising Sales & Internet: "Nach Sebastian Vettels Weltmeister-Hattrick liefert nun auch Sky mit einem Dreierpack Grund zur Freude für alle Formel-1(R)-Fans. Mit der Verlängerung unserer langjährigen Partnerschaft bis 2015 sehen Fans das komplette Grand-Prix-Wochenende live und in HD auch in Zukunft nur bei Sky."

Bernie Ecclestone, Formula One Group CEO: "Ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft mit Sky auch in Zukunft fortsetzen."

Mit Sky Go haben Sky Kunden weiterhin die Möglichkeit, den Kampf um die Weltmeisterschaft auch mobil zu verfolgen. Über iPad, iPhone, iPod Touch sowie Xbox360 und online unter skygo.sky.at können Fans in Österreich und Deutschland alle Rennen jederzeit und überall verfolgen. Die perfekte Vorbereitung auf die Rennwochenenden liefert Österreichs und Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der umfassend über alles Wissenswerte aus der Formel 1(R) berichtet.

Über Sky Österreich:

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit mehr als drei Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 61 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

