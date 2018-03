Führungswechsel bei Bibel TV / Matthias Brender übernimmt Geschäftsführung zum 1. Februar von Henning Röhl

Hamburg (ots) - Wechsel am Steuer von Bibel TV: Matthias Brender (33) ist ab 1. Februar alleiniger Geschäftsführer des christlichen Fernsehsenders mit Sitz in Hamburg. Nach drei Monaten als Co-Geschäftsführer an der Seite von Henning Röhl (69) übernimmt Brender das Ruder des Senders nun komplett. Röhl verabschiedet sich nach einer langen, erfolgreichen Medienkarriere aus dem Fernsehgeschäft.

Mit der Ernennung Matthias Brenders zum künftigen Bibel TV Geschäftsführer hatten die 16 Gesellschafter des christlichen Familiensenders bereits im Juni letzten Jahres ein richtungweisendes Zeichen gesetzt. Norman Rentrop, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung sagt: "Matthias Brender habe ich als einen Menschen mit großem Herzen für unseren Herrn Jesus Christus kennen-und schätzengelernt. Als Henning Röhl ihn als seinen Nachfolger als Geschäftsführer von Bibel TV vorschlug, hat dem die Gesellschafterversammlung einmütig zugestimmt. Seine theologische Ausbildung, sein Studium von Medien-Betriebswirtschaft, Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit geben ihm gutes Rüstzeug. Ich wünsche ihm Gottes Segen."

Brender arbeitete bereits viele Jahre in verantwortlicher Position für Bibel TV. Er baute die Abteilungen Marketing, Fundraising und Zuschauerkommunikation auf und leitete diese von 2003 bis 2010. Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch den 34-Jährigen vollzieht Bibel TV gleichzeitig einen Generationenwechsel an der Spitze.

Henning Röhl, der Bibel TV auf eigenen Wunsch verlässt, ist froh, das Ruder in die Hände eines noch jungen, aber bereits erfahrenen Kollegen geben zu können: "Matthias Brender kennt nicht nur die Route unseres Senders bestens, er wird auch mit frischem Wind Bibel TV weiter nach vorn bringen. Ich wünsche ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles erdenklich Gute!"

Matthias Brender verspricht allen Zuschauern und Freunden von Bibel TV, dass er den erfolgreichen Kurs weiterfahren und gleichzeitig auch neue Ziele ansteuern wird: "Danke an Henning Röhl für alles, was er als Gründungsgeschäftsführer in den vergangenen zehn Jahren für Bibel TV getan hat. In dieser Zeit hat sich der Sender fest in der Medienlandschaft etabliert. Bibel TV hat sein Stammpublikum gefunden und begeistert laufend weitere Zuschauer. Sie alle bestätigen uns, wie wichtig es ist, die Inhalte der Bibel über das Fernsehen zu verbreiten. Im Bereich Internet und Social Media werden wir uns noch mehr als bisher engagieren, denn wo Menschen sich treffen, da möchte auch Bibel TV sein."

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

