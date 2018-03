Steindl: Bekommt die Agentur Headquarter, heute: AD Partners, Aufträge des Landes NÖ?

Wieviele Millionen an Steuergeld wurden an Unternehmen von Parteikollegen ausgeschüttet, Herr Pröll?

St. Pölten (OTS) - Die Vergabepraxis des Innenministeriums unter Maria Fekter habe zuletzt für Aufregung gesorgt, so der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Günter Steindl. Die Kreise ziehen sich meist bis nach Niederösterreich - sei es bei Prölls politischem Ziehsohn Ernst Strasser und dessen ehemaliger Mitarbeiterin Mikl-Leitner oder bei Karl-Heinz Grasser, den Pröll sogar als ÖVP-Vizekanzler favorisierte. Auch bei der Agentur Headquarter, heute: AD Partners, sind Verbindungen zur niederösterreichischen ÖVP nicht ausgeschlossen.

"Das Innenministerium hat den Vertrag mit der ÖVP-nahen Werbeagentur Headquarter, heute: AD Partners, gekündigt. Doch die Agentur arbeitet auch für die ÖVP in Niederösterreich. Bekommt sie auch Aufträge des Landes NÖ? Wenn ja, in welcher Höhe?", fragt Steindl aufgrund aktueller Medienberichte. Er fordert von der ÖVP NÖ - noch vor der Landtagswahl - eine Offenlegung von Auftragsvergaben: "Wieviele Millionen an Steuergeld werden an Unternehmen von Parteikollegen ausgeschüttet, Herr Pröll?"

