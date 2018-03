Briefporto sparen - mit Portorabatt.at auch für KMUs möglich

Wien (OTS) - Viele kleine und mittlere Unternehmen haben zu wenig Postaufkommen um Portokosten einsparen zu können. Portorabatt.at optimiert Versandkosten für Briefe, Werbemails, Pakete sowie Zeitungen und ermöglicht damit seinen Kunden Einsparungen von bis zu 11 Prozent.

Rund 15 Millionen Briefsendungen hat die Portomanagement.at GmbH im Jahr 2012 für ihre Kunden gesammelt und bei der Post eingeliefert. Mittels Konsolidierung nutzt der private Dienstleister unter der Marke Portorabatt.at Kostenvorteile beim Postversand, die ein Unternehmen allein nicht erzielt hätte. Vor allem kleine und mittelgroße Betriebe, die wenig Postaufkommen haben, profitieren von dieser günstigen Versandmöglichkeit.

Kundenservice steht dabei an oberster Stelle. Portorabatt.at holt die Post seiner Kunden ab, bündelt die Briefmengen mehrerer Absender und bringt diese am selben Tag in ein Verteilzentrum der Österreichischen Post AG. An der gewohnten Beförderung und Zustellung ändert sich dabei nichts. Die Österreichische Post AG ist auch weiterhin der Zustelldienst der Postsendungen. Die durch die größeren Einliefermengen erzielten Rabatte gibt Portorabatt.at als Konsolidierer direkt an seine Kunden weiter.

"Heuer rechnen wir mit bis zu 20 Millionen Briefsendungen, die wir täglich oder monatlich für unsere Kunden abholen, sammeln und als große Lieferung bei der Post aufgeben. Durch geschickt strukturierte Postströme erzielen wir mit Portorabatt.at vier Cent Rabatt für jeden Brief bis 50 Gramm. Das entspricht bei einer Standardsendung einem Rabatt von 6,5 Prozent", erklären Gerhard Divischek und Werner Tscheppe, Geschäftsführer von Portomanagement.at.

Unternehmen, die das Online-Tool Portomanager.at nutzen, sparen die Freistempel-Maschine und damit zusätzlich 3 Cent pro Sendung. So können bis zu 11 Prozent bei den Versandkosten eingespart werden. Portokosten zu sparen ist zunächst nur mittels Konsolidierung möglich. Der Eintritt in den Postmarkt ist derzeit für private Zusteller noch weitgehend unattraktiv, obwohl sich der Wegfall des Monopols durchaus positiv auf den Markt auswirken könnte. Angebote von Alternativanbietern würden den Wettbewerb fördern und davon profitieren letztendlich die Kunden.

