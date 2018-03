Team Stronach würdigt Bischof Stecher als großen Wegweiser

Innsbruck (OTS) - Das Team Stronach für Tirol würdigt den Verstorbenen Innsbrucker Alt-Bischof Reinhold Stecher als großen Wegweiser. Stecher hatte immer sein Ohr am Volk und war als Vor- und Querdenker in der röm. kath. Kirche anerkannt. Die Diözese Innsbruck verliert mit Stecher einen Brückenbauer, so Alois Wechselberger, Koordinator von Team Stronach. Für Obmann-Stv. Johann Moser war Stecher ein Seelsorger und Hirte, der sich stets bemüht habe, die Herde der Gläubigen zusammenzuhalten.

