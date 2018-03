Montag, 4. Februar: Pressekonferenz "10 Jahre österreichische Plattform stopFGM" um 10 Uhr

Erfolge der vergangenen 10 Jahre und nächste Schritte im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung inner- und außerhalb von Österreich

Wien (OTS/SK) - Die Plattform stopFGM lädt kommenden Montag, 4. Februar 2013, anlässlich des internationalen Tages gegen weibliche Genitalverstümmelung zur Pressekonferenz "10 Jahre österreichische Plattform stopFGM" ein. Dabei stehen Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Gründerin der Plattform Petra Bayr und Sandra Pfleger, ehemalige Mitarbeiterin von EIGE - European Institute on Gender Equality, als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. ****

Weltweit sind etwa 155 Millionen Frauen genital verstümmelt. FGM findet nicht nur in Teilen Afrikas, sondern auch im arabischen Raum, in Asien und in Europa statt. Täglich werden weltweit etwa 8.000 Frauen und Mädchen verstümmelt - drei Millionen pro Jahr.

Das 10-jährige Bestehen der Plattform stopFGM bietet die Möglichkeit über bisher erzielte Erfolge gegen die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung, wie etwa die Verschärfung des Strafgesetzbuches, zu berichten. Petra Bayr wird dabei auf die Erfolge innerhalb und außerhalb der österreichischen Grenzen eingehen. Die europäische Perspektive wird Sandra Pfleger präsentieren. Die ehemalige Mitarbeiterin von EIGE wird über die verschiedenen Ebenen der EU im Einsatz gegen weibliche Genitalverstümmelung informieren. Bundesministerin für Frauen Gabriele Heinisch-Hosek wird auf die zukünftigen Herausforderungen zur Beendigung dieser Menschenrechtsverletzung an Frauen eingehen und weitere Schritte und Forderungen erörtern.

Zeit: Montag, 4. Februar 2013, 10 Uhr

Ort: Café Griensteidl, Michaelerplatz

Die Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) mp/sn

