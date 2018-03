Scheuer: "Bischof Stecher war Wanderer zwischen Welten"

Diözese Innsbruck bereitet Trauerfeierlichkeiten für verstorbenen Altbischof vor

Innsbruck, 30.01.13 (KAP) Am Tag nach dem Tod des beliebten Innsbrucker Altbischofs Reinhold Stecher trägt die Diözese Trauer:

Der Innsbrucker Dom ist schwarz beflaggt, schwarze Fahnen wehen auch von vielen weiteren kirchlichen und öffentlichen Einrichtungen des Landes, teilte die Diözese am Mittwochmorgen mit. Das vom "Tiroler Sonntag" eingerichtete Online-Kondolenzbuch verzeichnet laufend neue Einträge (http://www.dibk.at/index.php?id=7275&portal=6).

Einzelheiten zu den Trauerfeierlichkeiten sollen laut Diözese am Mittwochnachmittag bekannt gegeben werden. "Es gilt als sicher, dass auch die Bevölkerung ausreichend Zeit für eine persönliche Verabschiedung erhalten soll", heißt es in einer Aussendung. Bis zur Beisetzung Stechers wird nach dem Angelus-Läuten zur Mittagszeit jeweils die große Glocke des Innsbrucker St. Jakobs-Domes zum Gedenken an den am Dienstagabend, 29. Jänner, verstorbenen Bischof Stecher rund 15 Minuten läuten.

Der Innsbrucker Diözesanbischof Manfred Scheuer, der Stecher bis zuletzt in einer Innsbrucker Klinik begleitet hat, würdigte den Verstorbenen als "Wanderer zwischen den Welten". Bischof Scheuer wörtlich: "Altbischof Reinhold wird dem Land fehlen. Er war nicht nur ein Brunnen- und Brückenbauer", sondern darüber hinaus ein "Wanderer, ein Wanderprediger zwischen den Welten, die sich auf engstem Raum finden, säkulare Welten, fromme Milieus, ein Wanderer zwischen Kindern und Sterbenden, aus intellektuellen Milieus in einfachere. Da ist Vielsprachigkeit gefordert und Einfühlung, Verständnis und das Bemühen um Kommunikation."

(ende) hkl/

nnnn