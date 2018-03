Jüdische Gemeinde trauert um Altbischof Stecher

Wien (OTS) - Mit dem gestern in hohem Alter von uns gegangenen Altbischof Reinhold Stecher verliert die jüdische Gemeinde weit über Tirol hinausgehend einen wertvollen Dialogpartner und ganz Österreich eine moralische Instanz.

Nachdem durch haltlose Legenden, wie der des Anderle von Rinn, gerade in Tirol Juden durch Jahrhunderte verleumdet und diskriminiert wurden und die kleine jüdische Gemeinde in Innsbruck in der Reichskristallnacht einen besonderen Blutzoll zu erleiden hatte, beendete Bischof Stecher trotz Widerständen 1985 diesen Kult.

Mit seinem konzilianten Wesen und seiner Offenheit war er in den folgenden Jahren nicht nur ein unermüdlicher Kämpfer für die innerchristliche Zusammenarbeit, sondern auch für die Besinnung des Christentums auf seine jüdischen Wurzeln. Er unterstützte die Wiedererrichtung der Synagoge von Innsbruck und wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde-Innsbruck und der internationalen jüdischen Organisation B'nai B'rith geehrt. Seine humorvoll kritische Art und seine Bereitschaft auf Gesprächspartner zuzugehen, werden uns unvergessen bleiben.

Wir trauern um einen wahrhaften Freund.

Oberrabbiner Prof. Paul Chaim Eisenberg

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Religionsgemeinschaft Österreichs

Dr. Esther Fritsch, Präsidentin der IKG-Innsbruck

