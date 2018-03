Österreich 2013: Hetze gegen Refugees, Brandanschläge auf Asylheime & Europas extreme Rechte feiert in der Hofburg

KSV-LiLi ruft zur Teilnahme an den No-WKR-Protesten auf

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr wird die europäische extreme Rechte -diesmal auf Einladung ihrer österreichischen parlamentarischen Vertretung, der FPÖ - in der Hofburg das Tanzbein schwingen. "Während die Hetze gegen selbstorganisierte Refugee-Proteste Mainstream ist und sich Brandanschläge auf Flüchtlingsheime in Österreich häufen, gestattet sich die Republik ein weiteres Mal, dass der europäische Rechtsextremismus gemeinsam mit der FPÖ und Burschenschaften in der Hofburg feiert. Dagegen gilt es Widerstand zu leisten!" so Rosa Krasnaya, Aktivistin des Kommunistischen Student_innenverbands -Linke Liste (KSV-LiLi).

"Daher rufen wir auf, auch heuer am 1.2. auf die Straße zu gehen -gegen die postfaschistischen Zustände, Rassismus und Antifeminismus gilt es sich jeden Tag zu wehren, für eine befreite Gesellschaft!" so Krasnaya.

Antifaschistische No-WKR-Demo:

1.2., 18:00 Europaplatz Wien

No Pasaran!

Rückfragen & Kontakt:

KSV-LiLi (ÖH-Fraktion)

http://votacomunista.at

ksv @ linke-liste.at