EANS-Adhoc: GfK SE bildet Rückstellung von rund 21 Millionen Euro im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten beim Geschäft in der Türkei; Angepasstes Operatives Ergebnis für 2012 bleibt unverändert und entspricht Erwartungen

29.01.2013

Nürnberg, 29. Januar 2013 - Die GfK Gruppe hat eine einmalige Rückstellung von rund 21 Millionen Euro im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten und möglichen Nachzahlungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bei der türkischen Tochtergesellschaft GfK Arastirma Hizmetleri A.S. gebildet. Die Rückstellung wird im Geschäftsjahr 2012 verbucht. Das angepasste operative Ergebnis bleibt unverändert und entspricht den Erwartungen, das Konzernergebnis wird jedoch beeinflusst.

Die GfK hat bei der türkischen Tochtergesellschaft Fälle von mutmaßlicher Steuerhinterziehung entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen hat das ehemalige lokale Management in der Türkei GfK über mehrere Jahre betrogen und Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen. GfK hat freiwillig Selbstanzeige bei den zuständigen türkischen Behörden für den relevanten Zeitraum erstattet. Die erwarteten Kosten in diesem Zusammenhang werden rund 21 Millionen Euro betragen. GfK wird bei der Aufklärung eng mit den Behörden in der Türkei zusammenarbeiten. Außerdem werden mögliche straf- oder zivilrechtliche Schritte gegen das ehemalige türkische Management und weitere Personen geprüft.

