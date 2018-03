78 % der unabhängigen Aktionäre von Western Wind verlangen einen höheren Angebotspreis

TSX.V-Kürzel: "WND" OTCQX-Kürzel: "WNDEF" Ausgegebene und umlaufende Aktien: 70.462.806

Western Wind Energy Corp. - (das "Unternehmen" oder "Western Wind") (OTCQX - "WNDEF") möchte einen Kommentar zur Bekanntmachung von Brookfield Renewable Energy Partners L.P. und deren indirekter Tochtergesellschaft WWE Equity Holdings Inc. (gemeinsam "Brookfield" genannt) von heute Morgen abgeben.

Brookfield gab heute bekannt, dass es sein Angebot für Aktien der Western Wind (von 2,50 $) auf 2,60 $ pro Aktie erhöhen und seine Frist für das Ausschreibungsangebot bis zum 11. Februar 2013 verlängern werde.

Wir haben Kenntnis davon erlangt, dass eine Feststellung in der Pressemitteilung von Brookfield, obgleich sie nicht falsch ist, eine Reihe von Aktionären und Analysten verwirrt haben dürfte. Die Passage lautet: "Das Angebot [von Brookfield] hat bereits die Unterstützung von rund 44 % der Stammaktien, die benötigt werden, um das Mindesterfordernis der Ausschreibung zu erfüllen."

Wir erinnern die Aktionäre daran, dass Brookfield nach den Bedingungen des Aktionärsrechteprogramms von Western Wind 50 % der unabhängigen Aktionäre auf seiner Seite haben müsste, wobei Brookfields eigene Aktien nicht zählen, damit das Angebot als "Permitted Bid" klassifiziert werden kann. Die Zahl von 44 %, die von Brookfield heute genannt wurde, bezieht sich auf die Ebene, von der Brookfield behauptet, in Bezug auf diese Erfordernis erreicht zu haben, also 44 % von 50 % bzw. 22 % der nötigen unabhängigen Aktionäre. Wenn insgesamt 22 % entweder abgeschlossen oder mündlich zugesagt haben, ist dies weniger als die Hälfte der Zahl von Aktionären, die benötigt werden, damit sich das Angebot als "Permitted Bid" gilt. Demnach hätten insgesamt 22 % abgeschlossen oder fest zugesagt, während die restlichen 78 % einen höheren Preis unterstützen.

Wir erinnern die Aktionäre auch daran, dass, damit das Unternehmen in Privathand übergehen kann, ein Bieter mindestens 90 % der umlaufenden Aktien in seinem Ausschreibungsangebot erfassen muss, eine Zahl, die verlangt, dass auch Freunde, Familienmitglieder und Insider sich an dem Angebot beteiligen.

ÜBER DIE WESTERN WIND ENERGY CORP.

Western Wind ist eine vertikal integrierte Gesellschaft, die sich mit der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen beschäftigt. Sie besitzt und betreibt Windturbinen und Solaranlagen mit einer Nennproduktionskapazität von 165 MW in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona. Western Wind besitzt in den USA ausserdem bedeutende Entwicklungsanlagen für sowohl Solar- als auch Windenergie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Britisch-Kolumbien, und Niederlassungen in Scottsdale, Arizona, und in Tehachapi, Kalifornien. Western Wind wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "WND" und in den USA an der OTCQX unter dem Kürzel "WNDEF" gehandelt.

Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Wind-Energie-Erzeugungsanlagen in Kalifornien und eine vollständig integrierte, kombinierte Anlage zur Wind- und Solarenergieerzeugung in Arizona. Die drei in Betrieb befindlichen Windkraftwerke in Kalifornien sind die Anlagen Windstar mit 120 MW, Windridge in Tehachapi mit 4,5 MW sowie die Windkraftanlage Mesa mit 30 MW in der Nähe von Palm Springs. Die Anlage in Arizona ist das integrierte Wind- und Solarenergiekraftwerk Kingsman mit 10,5 MW. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen weitere Projekte für Wind- und Solarenergie in Kalifornien, Arizona und Puerto Rico.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "GEZEICHNET" Jeffrey J. Ciachurski President & Chief Executive Officer

