SP-Deutsch: Michael Häupl - 25 Jahre erfolgreich für Wien

Wiener SPÖ gratuliert Michael Häupl zum 25jährigen Jubiläum in der Stadtregierung

Wien (OTS/SPW) - "25 Jahre Michael Häupl in der Wiener Stadtregierung sind 25 erfolgreiche Jahre für Wien. Unter seiner Federführung entwickelte sich die Stadt zu einer modernen Metropole im Herzen Mitteleuropas. In dieser Zeit hat sich viel verändert, aber Wien ist auch Wien geblieben - ein Ort an dem man gut und gerne lebt, eine Stadt, in der Moderne und Tradition perfekt harmonieren", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Dienstag anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Wiener SPÖ-Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Häupl als Stadtregierungsmitglied.****

Zahlreiche Infrastrukturprojekte wurden und werden unter Michael Häupl verwirklicht - der Wiener Hauptbahnhof, weitreichende U-Bahn-Verlängerungen, die Schaffung des Biosphärenparks Wienerwald oder die Erschließung neuer Stadtteile. "Wien gilt längst als eine Stadt der Innovation und des Wissens, in der soziale Gerechtigkeit politisch gelebt wird - sei es im Gesundheits- und Sozialbereich, sei es beim Wohnen", unterstrich Deutsch.

Heute ist Wien laut zahlreichen internationalen Studien die lebenswerteste Stadt der Welt. Das ist zum Großteil der Verdienst von Michael Häupl, der seit jeher über den Tellerrand hinausblickt. Es gelang ihm, Wien als Vorzeigemodell zu etablieren. Auch formulierte er unmissverständlich klare Positionen zum Schutz kommunaler Dienstleistungen. Er ist es, der nach der Ostöffnung das Zusammenwachsen der Regionen zu einem florierenden zentraleuropäischen Wirtschaftsraum forciert hat.

"Klar ist, Michael Häupl hat noch viel vor. Es gilt Wien auf die vielfältigen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte optimal vorzubereiten. Mit seinem umfassenden Know How und der ihm ureigenen Bürgernähe wird Michael Häupl das auch im Sinne der Wienerinnen und Wiener bravourös gelingen", so Deutsch abschließend. (Schluss) tr/ah

