Kärnten vor der Landtagswahl

Buchpräsentation des "Kärntner Jahrbuches für Politik" mit Karl Anderwald, Peter Filzmaier und Karl Hren

Wien (OTS) - Die drei Herausgeber des "Kärntner Jahrbuches für Politik", die Politologen Karl Anderwald, Peter Filzmaier und Karl Hren (Angehöriger der slowenischen Volksgruppe), präsentieren am 30. Jänner 2013, um 19 Uhr, in der Oberbank am Schwarzenbergplatz ihr neuestes Jahrbuch 2012, das heuer bereits zum 19. Mal erscheint und ein fixer Bestandteil der publizistischen Landschaft Kärntens ist.

Zielsetzung ist eine unabhängige und kritische Plattform für wissenschaftliche und journalistische Analysen zur Landespolitik. Ehrgeiz der Herausgeber ist es, gesellschaftlich relevante Themen unmittelbar nach Jahresende abzuhandeln. Im Fokus der 24 Beiträge renommierter Autorinnen und Autoren stehen die Turbulenzen in der Landespolitik 2012 und die Vorschau auf die kommende kärntner Landtagswahl. Eine Jahreschronik dokumentiert die wichtigsten Ereignisse.

Im Anschluß an die Präsentation referiert der durch seine prägnanten Analysen bekannte Politikwissenschaftler Peter Filzmaier über das Thema "Kärnten vor der Landtagswahl".

Datum: 30.1.2013, 19:00 - 21:30 Uhr



Ort:

Oberbank

Schwarzenbergplatz 5, 1030 Wien



