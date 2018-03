NEW MOBILITY FORUM findet zum fünften Mal in Kärnten statt

St. Veit an der Glan (OTS) - Österreichs größter Kongress rund um Elektromobilität und alternative Energieerzeugung, das NEW MOBILITY FORUM, bringt wieder VertreterInnen aus Wirtschaft, Industrie, Forschung & Wissenschaft nach St. Veit an der Glan/ Kärnten. Rund 20 Expertinnen und Experten aus ganz Europa werden von 23. bis 25. Oktober 2013 die Schwerpunkte green energy, smart systems, smart cities & e-mobility diskutieren und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland gewähren einen Einblick in den Stand der Entwicklungen und die Zukunft dieser nachhaltigen Themen.

Frühbucherbonus "1+1" bis zum 31. August 2013! Bei Anmeldung bis Ende August gibt es eine weitere Kongressteilnahme kostenlos hinzu.

Für alle Informationen zum Programm, den Referenten & Referentinnen und zur Anmeldung besuchen Sie www.newmobilityforum.at.

