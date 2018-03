Tipp für verschneite Pisten: Ski einfach und unkompliziert leihen statt kaufen mit neuer SPORT 2000 rent Buchungsplattform

Noch mehr Service und Qualität | Rasch und komfortabel auch von unterwegs

Ohlsdorf (OTS) - In Österreich gehen bereits 50 % der verkauften Skier in den Verleih. Entsprechend diesem Trend, startet SPORT 2000 rent mit einer neuen, noch bedienerfreundlichen Online-Buchungsplattform in die aktuelle Saison.

Mag. Christoph Krahwinkler, Marketing- und Vertriebsleiter SPORT 2000: "Sämtliche Neuerung unserer Buchungsplattform wurden mit dem Fokus durchgeführt, den Kunden einen höheren Service-Level zu bieten. Mit der neuen rent Webseite steigern wir die Benutzerfreundlichkeit für unsere Kunden erheblich und es ist noch einfacher, rasch an Leih-Skier zu kommen. Durch die TÜV SÜD Zertifizierungen sind Qualität und Sicherheit bei unseren SPORT 2000 rent Shops bereits seit über 10 Jahren garantiert. Dies gilt natürlich auch für die Online-Buchungen."

Kunden profitieren von den mehr als 600 Standorten in Europa und beinahe 200 Standorten in Österreich, wo sie meist direkt an der Piste komfortabel Skier ausleihen können.

Durch Online-Buchung Zeit und Geld sparen

Durch die Neuerungen sparen Kunden Zeit und Geld. Bei einer Online-Buchung werden relevante Werte wie z.B. für die richtige Bindungseinstellung sofort abgefragt. Das für die Kunden passende Material wird reserviert und steht garantiert vor Ort zur Verfügung. Eine Buchung über die rent Plattform bedeutet eine Kostenreduktion von bis zu 15 % im Vergleich zur Buchung direkt im Skigebiet. Für Kinder gibt es zusätzlich spezielle Online-Aktionen.

Über die neue Facebook-Fanseite können Kunden ebenfalls Skiverleih-Buchungen durchführen.

Infos und Buchungen unter: www.sport2000rent.com | www.facebook.com/SPORT2000AT

Rückfragen & Kontakt:

Impuls PR

marlene.ribeiro @ impulspr.com; Tel.: +43732/234940-20