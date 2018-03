Stellar erreicht als erste Datenwiederherstellungsfirma 2 Millionen Kunden

Edison, New Jersey (ots/PRNewswire) - Stellar Data Recovery, führender Dienstleister für Datenwiederherstellungssoftware und Dienstleistungen hat im Januar als erster die 2 Millionen Kundenmarke überschritten. Seit der Gründung im Jahre 1993 hat sich die Firma auf Datenwiederherstellungslösungen in Do-it yourself, als auch Laborlösungen, spezialisiert. Stellar hat sich in mehr als 170 Ländern etabliert und alleine im Jahre 2012 mehr als 150.000 Produktlizenzen verkauft. Als Ziel für 2013 wird der Verkauf von 200.000 Lizenzen angestrebt. Die USA ist der grösste Absatzmarkt des Unternehmens, gefolgt von Deutschland, welches Grossbritanien gerade überholt.

"Unsere Lösungen haben Business- & Privatkunden vor kritischen Datenverlusten bewahrt und wir sind froh, über die Jahre bei so vielen Kunden wieder ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Dies treibt uns dazu an mit der Entwicklung fortzufahren und ich möchte mich bei all unseren Partnern & Kollegen für ihren konstanten Support bedanken" sagt Sunil Chandna, Geschäftsführer von Stellar Data Recovery.

Ihr innovatives Untersuchungs- und Entwicklungsteam, sowie Wiederherstellungsberater haben dabei geholfen Stellar in der Datenwiederherstellungsindustrie Fuss fassen zu lassen. Stellar hat vieles in die Entwicklung von Wiederherstellungstechniken investiert um auch die schwersten Herausforderungen zu meistern. Stellar hat einen festen Produktveröffentlichungsplan, der alleine im kommenden Jahr 40 Veröffentlichungen vorsieht. Diese Veröffentlichungen beinhalten einen Mix aus neuen Produkten, sowie signifikante Upgrades zu den gängisten Produkten, wie zB. Stellar Phoenix Windows Data Recovery, Stellar Phoenix Photo Recovery v5, Stellar Phoenix Mac Data Recovery und viele mehr.

Über Stellar

Stellar Data Recovery ist eine ISO 9001:2008 zertifizierte Organisation, die sich auf Phoenix data recovery Tools, Disk utilities and Labor Datenwiederherstellungservice spezialisiert. Seit 1993 ist Stellar zu einem der führenden und meist vertrauten Unternehmen für jede Art von Datenverlustsituationen gewachsen. Mit einem breiten Spektrum an Software und Service überschritt Stellar nun die Marke von 2 Millionen Kunden, inklusive unserer globalen Geschäftspartner.

Kontaktinformationen

Telefon: +1877-778-6087 (Kostenfrei) E-Mail: pr @ stellarinfo.com Web: http://www.stellarinfo.com

