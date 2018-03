Frank Stronach fordert Erwin Pröll zum TV-Duell

Stronach: "Ich hoffe, er traut sich."

Wien (OTS) - In der Diskussionssendung "Pro und Contra" auf PULS4 hat Frank Stronach den niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll zum TV-Duell herausgefordert. Stronach: "Ich hoffe er traut sich. Der Erwin Pröll ist ein Schmähtandler und in einer Diskussion im Fernsehen würden das die Menschen sofort sehen. Also Erwin, versteck Dich nicht hinter Deinen gekauften Medien und stell Dich dem Duell oder fehlt Dir dafür der Mut?", so Stronach angriffslustig.

