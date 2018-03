EANS-Adhoc: Bank Sarasin + Cie AG / Zusammenschluss der Bank Sarasin und der Banque J. Safra (Suisse) zur Bank J. Safra Sarasin, einem einzigartigen, internationalen Finanzdienstleister mit starker Kapitalausstattung, solider Unternehmensführung und Verpflichtung zum nachhaltigen Bankgeschäft

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung

28.01.2013

Die J. Safra Sarasin Holding AG, die Bank Sarasin & Cie AG und die Bank J. Safra (Schweiz) AG haben heute mitgeteilt, dass ihre jeweiligen Verwaltungsräte dem Zusammenschluss der beiden Banken unter dem Namen Bank J. Safra Sarasin AG zugestimmt haben. Der Hauptsitz der Bank J. Safra Sarasin wird in Basel sein. Joachim H. Strähle, Chief Executive Officer der Bank Sarasin, wird Chief Executive Officer der zusammengeführten Bank bleiben. Die Bank J. Safra Sarasin wird die Strategie der Bank Sarasin fortführen und sich als nachhaltiger internationaler Finanzdienstleister positionieren.

Die J. Safra Sarasin Gruppe ist heute weltweit an 30 Standorten in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und Lateinamerika vertreten, verwaltet Kundenvermögen in der Höhe von rund CHF 130 Mia. und beschäftigt 2 140 Mitarbeitende. Die BIZ-Tier-1-Kapitalquote der J. Safra Sarasin Holding liegt derzeit über 20%.

Die Zusammenführung der beiden Banken erfolgt nahtlos, um die Kontinuität in den Kundenbeziehungen, für die Safra und Sarasin gleichermassen bekannt sind, sicherzustellen. Die Bank J. Safra Sarasin wird sich künftig als stark kapitalisierte Bank im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft etablieren und sich durch absolute Kundenorientierung, Dienstleistungsqualität, Innovationskraft, Solidität und Stabilität auszeichnen.

Die Bank J. Safra Sarasin wird auf den Stärken der beiden zusammenzuführenden Marken und dem sich ergänzenden Charakter von Safra und Sarasin aufbauen. Dieser zeigt sich in ihrer Kundenorientierung, der weltweiten Ausrichtung ihrer Bankdienstleistungen, der Transaktionsabwicklung und in ihren Grundsätzen der Unternehmensführung. Sarasin und Safra haben gleichermassen eine Erfolgsgeschichte im internationalen Private Banking, verfügen beide über eine sehr solide Kapitalausstattung, haben moderne Unternehmensstrukturen und sind dem Erhalt der Vermögen ihrer Kunden wie auch der Kontinuität in den Kundenbeziehungen verpflichtet.

Jacob J. Safra, Vizepräsident der J. Safra Holding und Verwaltungsratsmitglied der Bank Sarasin, erklärt: «Wir sind überzeugt von den Stärken der zusammengeführten Bank J. Safra Sarasin, ihrem Leistungspotenzial in der Betreuung ihrer Kunden und ihrem künftigen, konservativen Wachstum. Wir verfügen über ein im Private Banking sehr erfahrenes und äusserst engagiertes Managementteam, welches die Stärken der Bank J. Safra Sarasin zum Vorteil der Kunden und im Sinne des langfristigen Potenzials der Organisation zu nutzen weiss.»

Joachim H. Strähle, Chief Executive Officer, hält fest: «Es freut mich ausserordentlich, dass die Familie Safra diesen erfolgsversprechenden strategischen Schritt ermöglicht. Die Bank J. Safra Sarasin wird als kapitalstarke und nachhaltige Schweizer Privatbank am Finanzplatz Schweiz, aber ebenso ganz im Sinne der Bedürfnisse der Kunden auf den Weltmärkten eine bedeutende Rolle spielen. Als Familienunternehmen stehen für uns die Stabilität und die langfristige Ausrichtung der Bank im Vordergrund, was für unsere Kunden eine solide Vertrauensbasis schafft.»

Joseph Safra wird Präsident der J. Safra Sarasin Gruppe. Dem Verwaltungsrat der Bank J. Safra Sarasin gehören an: Pierre-Alain Bracher, Hans-Rudolf Hufschmid, Jacob J. Safra, Sipko N. Schat, Philippe Dupont, Dagmar G. Wöhrl und Sergio A. Penchas. Die neue Geschäftsleitung der Bank setzt sich zusammen aus dem CEO Joachim H. Strähle sowie Marcelo Szerman, Burkhard P. Varnholt, Eric G. Sarasin, Enid Yip, Elie Sassoon, Edmond Michaan, Thomas A. Müller und Daniel Belfer. Die bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder der Bank Sarasin Fidelis M. Goetz und Peter Sami treten zurück. Der Verwaltungsrat der Bank Sarasin dankt ihnen herzlich für ihre in den letzten Jahren geleistete wertvolle Arbeit.

Die Zusammenführung erfolgt nach Abschluss des derzeit laufenden Verfahrens zur Kraftloserklärung, welcher im zweiten Quartal 2013 erwartet wird. Sodann steht die Zusammenführung unter dem Vorbehalt der abschliessenden Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Um einen einheitlichen, gemeinsamen Markenauftritt aller Gesellschaften der J. Safra Sarasin Gruppe zu ermöglichen, werden die Banque Safra-Luxembourg, die Banque J. Safra (Monaco) S.A., die Bank J. Safra (Gibraltar) Ltd., die Safra International Bank and Trust Ltd. und die Bank Sarasin AG im Anschluss an die Zustimmung der relevanten Behörden ihren Namen ändern. Neu werden sie Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg), Banque J. Safra Sarasin (Monaco) S.A., Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd., Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd. respektive Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG heissen.

Safra Gruppe

Die Safra Gruppe verfügt über einen hochangesehenen Namen im globalen Private Banking und darf auf eine erfolgreiche, langjährige Geschichte zurückblicken. Zu den Safra Banken gehören die J. Safra Sarasin Holding und ihre Tochtergesellschaften, die Banco Safra und die Safra National Bank of New York. Alle verfügen über eine solide finanzielle Grundlage. Per Dezember 2012 wies die Safra Gruppe gesamthaft Eigenmittel von rund USD 12,9 Mia. sowie verwaltete Kundenvermögen in der Höhe von USD 200 Mia. aus. Die Banken der Safra Gruppe sind weltweit an 156 Standorten vertreten und beschäftigen über 7 700 Mitarbeitende.

J. Safra Sarasin Gruppe - Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841. Die internationale, der Nachhaltigkeit verpflichtete Bankengruppe ist an 30 Standorten in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und Lateinamerika vertreten. Die J. Safra Sarasin Gruppe steht weltweit für ihre Private-Banking-Tradition, hohe Sicherheit und gut geführtes, konservatives Wachstum im besten Sinne ihrer Kunden. Per Ende Dezember 2012 betreute sie Kundenvermögen von rund CHF 130 Mia., beschäftigte rund 2 140 Mitarbeiter und verfügte über Eigenkapital von etwa CHF 3,4 Mia.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Bank Sarasin + Cie AG Elisabethenstrasse 62 CH-4002 Basel Telefon: +41 (61) 277 77 77 FAX: +41 (61) 272 02 05 Email: info @ sarasin.ch WWW: www.sarasin.ch Branche: Banken ISIN: CH0038389307 Indizes: SPIEX, SPI ex SLI Börsen: Amtlicher Markt/General Standard: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Benedikt Gratzl

Media Relations

T: +41(0)61 277 70 88

Benedikt.Gratzl@sarasin.ch

Dr. Franziska Gumpfer-Keller

Media Relations

T: +41 (0)44 213 97 35

franziska.gumpfer@sarasin.ch