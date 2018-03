HELLWEG und Max Bahr/Praktiker kaufen gemeinsam ein

Dortmund/Hamburg (ots) - HELLWEG und Max Bahr/Praktiker wollen zukünftig auf dem Gebiet der Warenbeschaffung eng zusammenarbeiten und über die gemeinsame Einkaufsgesellschaft DIYCO einkaufen. Beide Partner halten je 50 Prozent an der "DIYCO Einkaufsgesellschaft mbH". Die Geschäftsführung bilden Frank Jahn von "HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG" und Carsten Mordhorst von "Baumarkt Max Bahr Praktiker Einkaufsgesellschaft mbH".

Am heutigen Montag hat der Aufsichtsrat der Praktiker AG der Einkaufskooperation mit HELLWEG zugestimmt. Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Bundeskartellamt. Der Beginn der Partnerschaft ist für den 1. März 2013 geplant. Die Zusammenarbeit von HELLWEG mit toom Baumarkt GmbH in der DIY Union wird zum 31.01.2013 aufgelöst.

HELLWEG und Max Bahr hatten bereits in der Vergangenheit im Einkauf kooperiert. Beide Marken setzen auf eine qualitäts- und serviceorientierte Unternehmensstrategie und -positionierung. Die Marke Max Bahr wird derzeit innerhalb des Praktiker Konzerns zur Hauptvertriebslinie im deutschen Markt entwickelt. Das Standortportfolio soll bis Ende des Jahres durch den Umbau bisheriger Praktiker Märkte auf fast 200 Filialen anwachsen. Die inhabergeführte HELLWEG Gruppe ist mit den Vertriebslinien HELLWEG Die Profi-Baumärkte und BayWa Bau & Garten rund 150 Mal in Deutschland und Österreich vertreten und wächst durch die Weiterentwicklung des Filialnetzes überproportional.

Die gemeinsame Einkaufsgesellschaft soll Synergien durch die Bündelung des Einkaufsvolumens und die Ausnutzung logistischer Vorteile erzielen. Die in Rahmenverträgen mit den jeweiligen Lieferanten auszuhandelnden Preise und Konditionen sollen in gleicher Weise für alle Vertriebslinien beider Gesellschaften im Inland und (im Fall von HELLWEG) in Österreich gelten. Auf dem deutschen Markt haben die Unternehmen gemeinsam ein Umsatzvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro.

Armin Burger, Vorstandsvorsitzender der Praktiker AG: "Die DIYCO bündelt die Einkaufskompetenz zweier starker Partner. Mit ihren Synergiepotentialen stellt sie eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar, die ihren Ausdruck in günstigeren Einkaufskonditionen und -preisen finden wird. Im besonderen Maße wird von der Wiederbelebung der Partnerschaft mit HELLWEG die Marke Max Bahr als künftige Hauptvertriebslinie des Praktiker Konzerns profitieren."

"Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Max Bahr wiederaufnehmen können. Die Marken HELLWEG und Max Bahr verbindet der Anspruch an Qualität und Service", so Reinhold Semer, Inhaber der HELLWEG Gruppe.

