2013 birgt viele Chancen für Oberösterreich

Bankhaus Spängler lud zu Jahresauftakt in Linz / Hochkarätige Referenten, zahlreiche interessierte Gäste

Linz (OTS/wnd.at) - Auf Einladung des Bankhaus Spängler diskutierten in der Niederlassung am Hauptplatz in Linz Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl sowie Robert Kastil, CFO der Rosenbauer AG, und Univ.-Prof. Engelbert Dockner, wissenschaftlicher Leiter der Spängler IQAM Invest, über die wirtschaftspolitischen Perspektiven im Jahr 2013. Vorstand Helmut Gerlich und Johann Penzenstadler, Niederlassungsleiter im Bankhaus Spängler Linz begrüßten unter anderem Andreas Kolar (Energie AG OÖ), Gerhard Falch (AMAG), Horst Felbermayr (Felbermayr Holding), Gottfried Hochreiter (Fleischwaren), Gerald Mayer (AMAG), Walter Meinhart (Meinhart Kabel), Klaus Pippig (United Optics), Catharina Trierenberg (Tann-Papier) >>

