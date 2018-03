Anhaltende Solidarität mit den Flüchtlingen in der Votivkirche

Große Diskussionsveranstaltung an der Uni Wien mit prominenter Beteiligung und Solidaritätsfest im WUK

Wien (OTS) - Seit November letzten Jahres finden in Österreich Flüchtlingsproteste statt, die mittlerweile eine historische Dimension erreicht haben. Nun öffnet sich auch die Universität Wien dem vieldiskutierten Thema: Am Mittwoch, dem 30.1.2013 findet im Neuen Insitutsgebäude der Uni Wien (NIG), unweit der Votivkirche, von 18:30 bis 20:00 eine öffentliche Diskussionsveranstaltung statt. Unter dem Titel "We demand our rights! Perspektiven der Flüchtlingsproteste rund um die Votivkirche" diskutieren die Flüchtlinge mit WissenschafterInnen der Uni Wien und des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte, darunter der ehemalige Sonderberichterstatter der UNO über Folter, Prof. Manfred Nowak, über Handlungsmöglichkeiten für eine Veränderung der Asylgesetze und über Möglichkeiten zur Umsetzung der Forderungen der Protestierenden.

Zeit: 30.01.2013, 18.30-20.00

Ort: Hörsaal II, NIG Erdgeschoß, Universitätsstraße 7, 1010 Wien

Am Podium:

Prof. Dr. Ulrich Brand, Leitung des Instituts für Politikwissenschaft Marissa Lobo, Aktivistin und Künstlerin, Unterstützerin Prof. Dr. Prof. Manfred Nowak, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte Prof. Dr. Sieglinde Rosenberger, Institut für Politikwissenschaft, Forschungsgruppe INEX Catrin Seefranz, Kulturwissenschaftlerin, Unterstützerin Mohamad Zafar Shajahan, Refugee Protest Camp Vienna

Im Anschluss wird zu einem Solidaritätsfest für die Flüchtlinge ins Wiener WUK geladen (Währinger Straße 59, 1090 Wien), bei dem eine Vielzahl von Bands und DJs auftreten werden.

