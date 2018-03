Jenewein: ORF boykottiert HC Strache wo es nur geht!

Livestream des freiheitlichen Bundesparteiobmannes über orf.at "leider derzeit nicht erreichbar"!

Wien, 27.01.2012 (OTS/fpd) - Während die heutige Pressestunde mit dem freiheitlichen Parteiobmann HC Strache auch über den ORF-Livestream übertragen werden sollte, zeigte die Website orf.at indes an, "dass der gewünschte Livestream derzeit leider nicht verfügbar ist." Die Übertragung der Austrian Open aus Linz war für alle Tischtennisinteressierten hingegen überhaupt kein Problem. Ein Schelm, der da von Zufall spricht, so heute der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, Hans-Jörg Jenewein in einer Stellungnahme.

Es zeige sich einmal mehr, wie wichtig eine Neuorganisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich ist. Auch die Neubewertung der "Zwangsgebühren" müsse in diesem Zusammenhang angegangen werden. Denkverbote rund um den ORF und die verpolitisierte Chefetage dürfe es jedenfalls keine mehr geben, so Jenewein abschließend. (Schluß)

