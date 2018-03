"trend": Swarovski beteiligt sich an indischem Schmuckhersteller Tara Jewels

Minderheitsanteil für 5,6 Millionen Euro - soll Expansion finanzieren

Wien (OTS) - Der Kristall-Konzern Swarovski mit Sitz im Tiroler Wattens hat sich im Dezember am indischen Schmuckhersteller Tara Jewels beteiligt, der auch 30 eigene Geschäfte in Indien betreibt. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Für eine über den Schweizer Investment-Arm Crystalon AG durchgeführte Beteiligung von 7,3 Prozent hat Swarovski 5,6 Millionen Euro bezahlt.

Tara Jewels beschäftigt 1740 Mitarbeiter, setzte laut Bilanz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/12 195 Millionen Euro und erzielte dabei einen Gewinn von 10 Millionen Euro. Über die strategischen Überlegungen hinter der Beteiligung gab es aus dem Swarovski-Konzern keinen Kommentar. Man wolle "das weitere Wachstum von Tara Jewels beschleunigen" helfen, hieß es lediglich.

