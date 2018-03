"trend": Bundestheater-Holding-General Georg Springer fordert Erhöhung der Subvention um 10 Millionen Euro

Auch die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) wollen nach einem Verlustjahr die Anhebung der öffentlichen Zuwendungen

Wien (OTS) - Die staatlichen und städtischen Bühnen wie Staatsoper, Burgheater oder Raimund-Theater haben akuten Geldbedarf. Die Manager fordern eine Erhöhung der Subvention vom Bund bzw. der Stadt Wien, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Im Bundestheater-Konzern sind mit Ende der Spielsaison 2012/13 die Rücklagen der Bühnengesellschaften aufgebraucht, bestätigt Holding-Chef Georg Springer: "Wir stehen jetzt nackt da." Im Herbst bewilligte die Finanzministerin einmalig 4,5 Millionen Euro, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Davon erhielt die Staatsoper 4,2 Millionen Euro, die Volksoper 300.000 Euro. Springer pocht auf eine nachhaltige Erhöhung der öffentlichen Zuwendungen ab der Saison 2013/14: "Mein Vorschlag ist eine nachhaltige Erhöhung der Basisabgeltung von derzeit 144 Mio. um 10 Mio. Euro sowie in Zukunft eine automatische Erhöhung für die Bezugserhöhungen."

Auch bei den im Eigentum der Stadt Wien stehenden Vereinten Bühnen Wien (VBW) mit Ronacher, Raimund-Theater und Theater an der Wien, ist nach zwei enorm erfolgreichen Jahren Geldsuche angesagt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist ein deutlicher Verlust angefallen, VBW-Chef Drozda spricht von "unter fünf Millionen Euro" bei einem urprünglich budgetierten Fehlbetrag von 6,9 Millionen Euro. Die Subvention der Stadt ist seit 2008 von 40 Millionen Euro auf unter 37 Millionen Euro abgesenkt worden, nun fordert Drozda "eine realistische und langfristige Finanzierung des größten Theaterkonzerns der Stadt, das heißt in jedem Fall ein Rückkehr auf das Subventionsniveau von 2008."

