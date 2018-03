ÖSTERREICH: 66 Prozent der Österreicher wollen mehr Volksbefragungen

Umfrage: Bildungsreform auf der Themen-Hitliste ganz oben - Bei EU-Abstimmung 74-Prozent-Mehrheit für Verbleib

Wien (OTS) - Die Volksbefragung über die Wehrpflicht war offensichtlich ein großer Erfolg. Laut einer Umfrage für ÖSTERREICH (Sonntag-Ausgabe) sprechen sich 66 Prozent der Österreicher für weitere Volksbefragungen aus. (Gallup, 400 Befragte, 23.-25. Jänner)

Auf der Wunschliste für eine neue Volksbefragung ganz oben stehen für die Österreicher die Themen Bildungsreform und Neue Mittelschule (40%). Knapp dahinter wollen sich die Österreicher zum Thema Reichensteuer befragen lassen (38%). Auf Platz drei rangiert die Zukunft der EU (34%)

Würde in Österreich wie in Großbritannien über einen Verbleib in der EU abgestimmt werden, fiele das Ergebnis eindeutig aus: 74 Prozent der Österreicher sind gegen einen Austritt.

Die Mehrheit der Österreicher glaubt übrigens auch an positive Konsequenzen der Wehrpflicht-Volksbefragung: 61 Prozent halten das österreichische Bundesheer für sinnvoll reformierbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at