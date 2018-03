ÖSTERREICH: Pröll kritisiert Regierung nach Volksbefragung. "Sie hätte aktiver sein müssen."

NÖ-Landeshauptmann im ÖSTERREICH-Interview: Stronach ein Drückeberger? "Viele Leute sagen: Was soll das!?"

Wien (OTS) - Im Interview für die Sonntagausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH sieht NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll im Ergebnis der Volksbefragung "einen Wink mit dem Zaunpfahl" für die Regierung. Pröll: "Es ist ein Wink, in Zukunft Blockaden in grundsätzlichen Fragen abzustellen. Die Regierung hätte da viel aktiver sein müssen. Die SPÖ ist ja nicht zuletzt durch ihre Uneinigkeit in Schwierigkeiten geraten."

Pröll spricht sich dagegen aus, mit dem Thema Volksbefragung zu inflationär umzugehen. Pröll: "Die direkte Demokratie ist in Österreich ein heranwachsendes Pflänzchen und wir sollten vorsichtig damit umgehen. Dem Vorschlag seines Freundes, des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, das Volk auch zum Thema Gesamtschule zu befragen, kann Pröll wenig abgewinnen: "Den Vorschlag, den Häupl gemacht hat, den schreib ich seiner Formulierungsfreude zu." Und weiter: "Man sollte erst einmal versuchen, auf politischer Ebene den Weg festzulegen. Sonst kommen wir zu einem Punkt, wo man sagt: Wozu braucht man überhaupt noch die Politik?"

Pröll rät seinen Parteifreunden davon ab, die Gunst der Volksbefragungsstunde für Neuwahlen zu nutzen. Pröll: "Die Gesetzgebungsperiode ist gerade erst verlängert worden. Sie jetzt wieder zu verkürzen, würde irritieren. Ich erwarte mir auch von einer Partei wie der SPÖ, dass sie in der Lage ist, schwierige Situationen zu meistern und nicht vor der Verantwortung zu fliehen."

In Niederösterreich erhofft sich Pröll wieder die Absulute für die ÖVP. Pröll: "Ich sage offen, dass wir die absolute Mehrheit halten wollen, weil wir diese Klarheit im Interesse der nö. Entwicklung brauchen."

Pfeile schießt Pröll in Richtung seines Mitbewerbers Frank Stronach ab. Der wäre "so zornig", weil Niederösterreich seine Weltkugel in Ebreichsdorf nicht realisiert hätte. Pröll: "Gott sei Dank haben wir diesen Unsinn verhindert - diesen amerikanischen Kitsch brauchen wir hier wirklich nicht. Den müssten wir wahrscheinlich jetzt schon wieder abreißen. Dass dieser Weg nicht funktioniert, zeigt ja auch sein Magna Racino."

Und Pröll weiter: "Ich habe das Team der NÖ-Volkspartei präsentiert - und das sind alles Persönlichkeiten, die auch bereit sind, in den Landtag einzuziehen und dort zu arbeiten. Weil sie den Wähler nicht täuschen wollen, und weil sie keine Drückeberger sind." Ob er damit Frank Stronach meint, der nicht selbst in den Landtag einziehen will? Pröll: "Das ist seine Sache, aber es gibt viele Leute, die sagen: Was soll das?!"

